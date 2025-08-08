Новини Ігри 08.08.2025 comment views icon

Стандартний S.T.A.L.K.E.R. 2 можна оновити до версій Deluxe та Ultimate на усіх платформах

Маргарита Юзяк

Стандартний S.T.A.L.K.E.R. 2 можна оновити до версій Deluxe та Ultimate на усіх платформах
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

GSC Game World дозволила оновити стандартну S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl до Deluxe або Ultimate версій — і це доступно одразу на всіх платформах.

Студія акцентувала на тому, що тепер не треба купувати гру заново: достатньо окремо додати версію у Steam, GOG або Epic Games Store. Зараз також діє -30% знижки на оновлення з Deluxe до Ultimate. Вона триватиме до 14 серпня 2025 року.

Deluxe Edition відкриває доступ до низки внутрішньоігрових предметів, бонусної побічної місії, а також ексклюзивного набору зброї та броні. Для тих, хто хоче більше — є Ultimate Edition. У ньому все з Deluxe, а також ще чотири одиниці зброї, броня Ward Exoskeleton Suit, офіційний артбук і саундтрек.

Крім того, Ultimate включає Season Pass — він дає доступ до двох великих сюжетних доповнень і всіх майбутніх DLC. Перший з них — Echoes of the Past, розширить історію гри з новими локаціями й персонажами. А от Shadow of the Monolith заглибиться у таємниці Зони. Обидва доповнення стануть доступними пізніше, але дати релізу чи строків немає.

Стандартний S.T.A.L.K.E.R. 2 можна оновити до версій Deluxe та Ultimate на усіх платформах
Різні видання S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl /
GSC Game World

Останнім часом GSC була зосереджена на патчах для S.T.A.L.K.E.R. 2, зокрема відкривала двері в центр Шевченка та виправляла ШІ монстрів. Паралельно студія випустила оновлену версію оригінальної трилогії, підтримку модів в ZoneKit та готується портувати другу частину на PS5.

Джерело: GSC Game World

