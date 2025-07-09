Новини Ігри 09.07.2025 о 16:41 comment views icon

S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PS5 наприкінці 2025 року — GSC показала інтригуючий трейлер

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PS5 наприкінці 2025 року — GSC показала інтригуючий трейлер
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl все-таки вийде на PS5 і тепер зрозуміло коли — чекати залишилося недовго. Разом з тим автори виклали тизер, де ламають «четверту стіну».

GSC Game World підтвердили, що реліз варто чекати наприкінці року — точної дати поки немає, але загалом це станеться через рік після виходу гри. У свіжому тизері розробники показали сцену, де сталкери грають на PS5, але змушені перервати гру, коли потрібно рятувати групу після атаки зомбі.

Один із персонажів ставить гру на паузу — на екрані видно логотип S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Але крісло не залишається порожнім надовго: інший сталкер хапає геймпад і продовжує пробиратися крізь Зону. І чесно кажучи, він був вкрай задоволеним, що йому не довелося чекати своєї черги довго.

Реліз на PS5 може здатися неочікуваним, оскільки раніше GSC Game World не планувала порт. Студія казала, що не розробляє версію для PS5, і всі ресурси зосереджені на Xbox та ПК. Але творці змінили свою думку, тож тепер версія для PlayStation отримає підтримку функцій DualSense — тактильний зворотний зв’язок і адаптивні тригери, а також покращення для PS5 Pro.

Зазначимо, що нещодавно S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала офіційну підтримку модів, а фанати завдання — придбати SSD на терабайт. Окрім різноманітних патчів від сюжетних місій до фіксів звичайних багів, розробники замислилися над режимом для виживання. Хоча частина фанатів сприйняла ідею критично (посваривши студію за довге допрацювання гри), інші навпаки подумали, що це буде цікаво.

Джерело: IGN

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