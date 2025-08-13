GSC представила дорожню карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 рік — оновлення рушія, прилади нічного бачення і нові місії

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

GSC Game World представила офіційний план розвитку S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на 2025 рік. Нас чекає друга фаза ZoneKit та оновлення рушія.

Головний крок — перехід гри на Unreal Engine 5.5.4, що дасть нові інструменти для роботи з атмосферою Зони та оптимізацію продуктивності. Розробники попередили, що це може вплинути на темпи виходу інших оновлень, але готові ризикнути заради кращого результату.

“Ми йдемо на цей ризик — як справжні сталкери — і зробимо все можливе щоб досягти наших цілей в 2025 році”, — кажуть розробники.

У другій половині 2025 року гравців чекає низка нововведень. З’являться прилади нічного бачення (як казали в витоках), біноклі та оновлення системи A-Life. Наприклад, Зона стане живішою: NPC не будуть бачити так добре в темряві без приладів нічного бачення. Разом з тим буде оновлена бойова поведінка NPC, а мутанти отримають оновлений баланс і тактику.

У Зоні з’являться нові аномалії, ще деякі місії від знайомих персонажів, нові погодні умови і подовжений цикл дня й ночі. Зміниться наповнення схованок, механіки витривалості та енергетиків, а також з’явиться режим імерсивного дисплея. Також з’явиться рівень складності “Майстер” після того, як творці натякали на більш хардкорне проходження.

Оновлення торкнеться й інтерфейсу: покращать екран спорядження, інші елементи UI, додадуть функцію відновлення локальних збережень та проведуть подальшу оптимізацію. Разом з тим ZoneKit перейде з першої фази у другу — з’явиться підтримка аудіомодів, наративних інструментів, покращена сумісність модифікацій та підтримка Blueprints.

Крім того, будуть оновлення трилогії S.T.A.L.K.E.R. та більше інформації про S.T.A.L.K.E.R. 2 на R55 та PS5 Pro. Як відомо, другу частину все-таки вирішили портувати на консоль Sony, хоча спершу відмовлялися від таких планів. За перше півріччя 2025 року розробники виконали те, що обіцяли в першій “дорожній карті”, де казали про нову зброю і покращений лут з мутантів. Плюс GSC фіксила чимало квестів, тому тепер двері в центр Шевченка не ламаються.

Джерело: GSC Game World 1, 2