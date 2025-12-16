Новини Ігри 16.12.2025 comment views icon

GSC перенесла контентне оновлення S.T.A.L.K.E.R. 2 на два дні
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

GSC Game World відклала реліз безплатного сюжетного оновлення для S.T.A.L.K.E.R. 2. Апдейт має додати нову сюжетну гілку з 8 квестами, 6 новими персонажами, кількома унікальними локаціями, новою зброєю та хабом.

Контентний патч мав вийдти сьогодні, 16 грудня, але тепер його перенесли на 18 грудня, повідомляють розробники в X (Twitter). Вони пояснили, що причиною стали певні “ускладнення”.

“Ми цінуємо ваше терпіння та також вибачаємося за можливі розчарування. Але воно того варте — обіцяємо!” — пише GSC.

Нова історія розгортатиметься навколо подій у західній частині карти — поблизу Малахіту. Саме там сталкери та наукові групи почали фіксувати дивний радіосигнал, який глушить КПК і викликає головний біль, носові кровотечі та галюцинації. До розслідування залучені професор Медулін і радіоентузіаст Банзай, однак експедиція пішла не за планом. Гравець може перехопити їхній екстрений виклик майже в будь-якій точці Зони.

GSC перенесла контентне оновлення S.T.A.L.K.E.R. 2 на два дні
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

З цього моменту історія веде через Рудий Ліс і знайомі регіони S.T.A.L.K.E.R. 2. Частина цього контенту безпосередньо пов’язана з вікнами “Малахіту” — найсекретнішим сховком Зони, який з’явився у патчі 1.6 та пропонував надскладне проходження з особливо цінним лутом. Сюжет патча буде пов’язаний з Автомобільним звалищем, Армійськими складами, Міською котельнею, залізничним депо біля Малахіту та Волховським ЗРК.

Рішення гравця напряму впливатиме на перебіг сюжету та розвиток нового хабу у регіоні Горілого Лісу. Там можна знайти торговця, техніка, медика і гіда. Крім того, всередині знаходиться місце для відпочинку та зберігання спорядження.

Ще апдейт додає нову унікальну зброю. GP37V2 — модифікована версія гвинтівки GP37 із попередньо встановленим глушником і прицілом малого збільшення. Зброя підтримує лише режим одиночного вогню і стрільбу чергами.

Джерело: Blog.PlayStation

