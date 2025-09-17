Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 переробить баланс луту в сховках по всій Зоні

S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

GSC продовжує ділитися майбутніми новинками в патчі 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2. Наразі нам озвучили про майбутній ребаланс луту по всій Зоні.

Розробники кажуть, що перероблений баланс в наступному оновленні стосується саме сховків. Раніше GSC розповідала, що гравці офіційно отримають прилади нічного бачення та навіть показувала його в дії. Українська студія не підтверджувала інформації, але в чутках натякали, що патч разом з низкою покращень принесе квест, де ми побачимо знайоме обличчя з попередніх частин.

Оновлення 1.6 стане частиною планів розробників на другу половину 2025 року. Надалі чекаємо оголошень про зміну механіки витривалості та енергетиків, а також нові аномалії, погодні умови та подовжений цикл дня й ночі. Серед планів згадували про додаткові місії, тому виток про знайоме обличчя звучить реалістично. Разом з тим на річницю S.T.A.L.K.E.R. 2. з’явиться порт на PS5, де вже тривають передзамовлення.

Ще фанати дуже чекають доповнення до основної кампанії — два з них перейшли в фазу активної розробки. Деталями сюжету не володіємо, але маємо натяк від розробників. За словами одного співробітника, DLC якось буде пов’язано з Дугою.

Джерело: GSC Game World