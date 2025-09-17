Новини Ігри 17.09.2025 comment views icon

Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 переробить баланс луту в сховках по всій Зоні

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 переробить баланс луту в сховках по всій Зоні
S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

GSC продовжує ділитися майбутніми новинками в патчі 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2. Наразі нам озвучили про майбутній ребаланс луту по всій Зоні.

Розробники кажуть, що перероблений баланс в наступному оновленні стосується саме сховків. Раніше GSC розповідала, що гравці офіційно отримають прилади нічного бачення та навіть показувала його в дії. Українська студія не підтверджувала інформації, але в чутках натякали, що патч разом з низкою покращень принесе квест, де ми побачимо знайоме обличчя з попередніх частин.

Оновлення 1.6 стане частиною планів розробників на другу половину 2025 року. Надалі чекаємо оголошень про зміну механіки витривалості та енергетиків, а також нові аномалії, погодні умови та подовжений цикл дня й ночі. Серед планів згадували про додаткові місії, тому виток про знайоме обличчя звучить реалістично. Разом з тим на річницю S.T.A.L.K.E.R. 2. з’явиться порт на PS5, де вже тривають передзамовлення. 

Ще фанати дуже чекають доповнення до основної кампанії — два з них перейшли в фазу активної розробки. Деталями сюжету не володіємо, але маємо натяк від розробників. За словами одного співробітника, DLC якось буде пов’язано з Дугою.

Джерело: GSC Game World

 

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ренді Пітчфорд: "Borderlands 4 нарешті у світі, де технології наздогнали амбіції нашої гри"
Алекс Гарленд написав "160 сторінок сценарію" фільму Elden Ring, щоб вмовити Міядзакі на екранізацію
Геймплей пригодницької гри The Lost Heaven: як The Last of Us, але в Китаї і з роботами
Epic Games безплатно віддає квест-адвентюру з 95% рейтингом
Inside у версії харків'ян: вийшло демо горор-платформера Floralis про пошуки сестри у світі хижих рослин
Фани Baldur's Gate 3 визначили найнепотрібніший підклас: "Здається досить безглуздим"
Кожна п’ята гра в Steam за 2025 рік створена з допомогою ШІ, — звіт
Фанатство Ілона Маска стало "найгіршою спадщиною" Deus Ex, — розробник
Актор Resident Evil 2 душив себе для сцени смерті Леона — і ледь не вмер
Трейлер Dying Light: The Beast показує утричі більше добивань — кожне, як фаталіті з Mortal Kombat
Люди, коні і паркур. Вийшов новий трейлер Mafia: The Old Country, яка все більше нагадує Uncharted
Сюжет GTA 6 триватиме 75 годин і завершиться за межами США, — інсайдер
Hollow Knight Silksong в день релізу та інші: розкрито вересневий каталог Game Pass
Шоуранер "Чужий: Земля" знімає серіал за мотивами Far Cry, — злив Ubisoft
Epic Games безплатно роздає Civilization 6 Platinum Edition — стратегія вартістю понад ₴1000
У Китаї дітей змушують грати по 15 годин на день, щоб позбутися ігрової залежності
S.T.A.L.K.E.R. у 2D та піксельна Resident Evil: 19 анонсів з Фестивалю українських ігор у Steam
Патч 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть квест із старим персонажем трилогії, — інсайдери
Претендент на "Гру року"? Shinobi: Art Of Vengeance оцінили у 89/100 на Opencritic, одна з найвищих оцінок у 2025-му
Nintendo зберегла 98% команди, доки конкуренти звільняють розробників тисячами
Українська Disco Elysium про голоси в голові вийшла в ранньому доступі Steam
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати