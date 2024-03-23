GTA 6 можуть перенести на 2026 рік — Rockstar не встигає і заганяє працівників в офіс

GTA 6, одна з найбільш очікуваних ігор в історії, мільйони гравців у всьому світі чекають про неї будь-якої інформації. За даними сайту Kotaku, гра може перенестися на 2026 рік, а компанія Rockstar Games вимагає віддалених працівників повернутися в офіс для прискорення роботи.

Гра була офіційно представлена ​​в грудні 2023. Понад десять років після випуску GTA V Rockstar працює над продовженням, дія якого розгортається у Вайс-Сіті, вигаданому районі Маямі. Гра має з’явитися на PS5 та Xbox Series у 2025 році. Неофіційно відомо, що, що зараз метою є початок 2025 року. Однак стає все більш імовірним, що GTA 6 може вийти лише наприкінці 2025 року. Також можливо, що старт перенесуть до 2026 року, оскільки виробництво відстає від графіка.

У лютому стало відомо, що Rockstar Games зобов’язує своїх співробітників повернутися до роботи п’ять днів на тиждень в офісі, починаючи з квітня. Повідомлення про різкі зміни застали багатьох зненацька та призвели до розчарування персоналу, який відчув утиск — декого найняли віддалено.

Джерела повідомляють що розробка GTA 6 почала відставати. Це змушує керівництво Rockstar хвилюватися, що гра пропустить 2025 рік та вийде вже 2026 року. Наразі ж запуск восени 2025 року здається джерелам сайту більш правдоподібним. Затримка гри до 2026 року розглядається запасний план, надзвичайний» варіант. Один зі співробітників Rockstar Games поділився занепокоєнням, що після покращення в останні кілька років компанія може знов потрапити у кризу розробки.

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