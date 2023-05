Хакери виклали у мережу ключі BIOS десятків моделей ПК MSI — вразливість потенційно небезпечна для пристроїв Intel, Lenovo та інших виробників

Місяць тому хакери зламали інформаційну систему MSI та запропонували заплатити викуп. Схоже, компанія не відреагувала на шантаж – у даркнеті з’явилися ключі для підпису оновлень BIOS. Ключі дозволяють зловмисникам оминути перевірку Intel Boot Guard. Десяткам моделей ноутбуків та ПК з материнськими платами MSI загрожує небезпека встановлення зламаної прошивки, не виключений ризик для комп’ютерів інших виробників.

Потенційними об’єктами зламу названі 57 моделей ПК MSI з оприлюдненими ключами BIOS та 166 моделей з ключами Intel Boot Guard BPM/KM.

⛓️Digging deeper into the aftermath of the @msiUSA data breach and its impact on the industry.

🔥Leaked Intel BootGuard keys from MSI are affecting many different device vendors, including @Intel , @Lenovo, @Supermicro_SMCI, and many others industry-wide.

🔬#FwHunt is on! https://t.co/NuPIUJQUgr pic.twitter.com/ZB8XKj33Hv

— BINARLY🔬 (@binarly_io) May 5, 2023