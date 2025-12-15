Half-Life 3 вийде навесні 2026 року як лаунч-тайтл для Steam Machine, — інсайдер

Розмови про Half-Life 3 не закінчаться ніколи… або вже навесні 2026 року. Інсайдер каже, що довгоочікувана гра стане рушійною силою для запуску для нової Steam Machine від Valve.

Старший редактор Insider Gaming Майк Стро в подкасті Insider Gaming Weekly послався на джерела, які він називає “надійними”. За його словами, реліз Half-Life 3 прив’язаний одразу до кількох продуктів Valve, котрі анонсували місяцем раніше.

“Мені конкретно сказали, що вікно релізу — весна 2026 року: для Steam Machine, для Frame, для Controller і для Half-Life 3. У підсумку гра справжня”, — каже він.

Як ми знаємо, всі попередні дати, які “гуляли” навколо Half-Life 3, давно минули. Але інсайдер стверджує, що його джерела “все ще непохитні в тому, що це гра, яка буде запущена разом зі Steam Machine“. Він каже, що питання зараз не в тому, чи існує гра, а в тому, коли Valve зможе її показати.

Головна причина затримки анонсу — проблеми з ціноутворенням нового заліза. Valve досі не визначилася з ціною Steam Machine через різке подорожчання комплектуючих, зокрема дефіцит оперативної пам’яті. Навіть Samsung довелося відмовити самій собі у продажі пам’яті. Судячи з тенденції, найближчі півтора роки можна навіть не сподіватися на зменшення цін на накопичувачі. Майк Стро не має “жодних сумнівів, що Valve все ще намагається ухвалити рішення на тлі того, що відбувається з компонентами”.

“[Ціни] зросли на 200%, 300%, 500% від того, що було в жовтні, і ситуація тільки погіршується”, — продовжує він в подкасті.

Через це Valve нібито не хоче анонсувати Half-Life 3 окремо, а потім місяцями чекати, поки буде готове обладнання. План, за словами інсайдера, наступний: запустити все одночасно: Steam Machine, супутні пристрої (Steam Controller + Steam Frame) та саму гру навесні 2026 року. При цьому він не впевнений, що Steam Machine встигне вийти навіть у першому кварталі 2026-го, як планувалося раніше.

“Люди, з якими я розмовляв про цю гру, не є звичайними джерелами… Це ті ж джерела, які надали мені деталі щодо Madden… Це не випадкові, одноразові люди, і вони все ще непохитні в тому, що Half-Life 3 вийде навесні”, — запевняє інсайдер.

Офіційно, звичайно ж, Valve нічого не підтверджувала. Компанія не показувала жодних тизерів, попри очікування фанатів побачити щось під час The Game Awards. Інтерес до теми підігрівали торішне оновлення Half-Life 2 до 20-річчя гри, демо-версія другої частини на RTX та попередні чутки про те, що Half-Life 3 вже можна пройти від початку до кінця.

Здавалося все вказували на анонс у грудні, але ситуація з компонентами “пішла не за планом”. У результаті Valve, схоже, взяла паузу для вирішення питання із залізом і ціною, щоб уникнути купи проблем. Якщо, це все не пранк над геймерами, який затягнувся.

Джерело: Engadget