Новий трейлер серіалу The Last of Us демонструє заражених, постапокаліптичний світ, взаємини героїв — прем’єра відбудеться 15 січня

Офіційний трейлер серіалу The Last of Us демонструє безліч епізодів пригод Джоела (Педро Паскаль) та Еллі (Белла Ремсі), розкриваючи їхні взаємини. Герої подорожують постапокаліптичним США під час спалаху епідемії грибка, що перетворює людей на схожих на зомбі істот. Трейлер докладніше розповідає про небезпеки, з якими стикаються персонажі та проливає світло на природу заражених.

Як і в однойменній грі для PlayStation, у серіалі Джоел супроводжує дівчинку Еллі, несприйнятливу до грибка, по країні сподіваючись знайти ліки від епідемії. Трейлер показує уривки діалогів за участю Сторм Рід у ролі Райлі, подруги Еллі та Ніка Оффермана (Білла). Наприкінці трейлера ми бачимо групу істот, вкритих наростами, що виповзають зі згарища та насуваються на камеру.

Оглядачі відзначають опрацьований дизайн грибкових зомбі та непоганий кастинг серіалу. При уважному перегляді трейлера можна помітити Ешлі Джонсон, що грає мати Еллі – актриса озвучувала дівчинку у грі.

Серіал The Last of Us від творця «Чорнобиля» режисера Крейга Мазіна та директора гри Ніла Дракманна вийде на HBO Max 15 січня 2023 року.

Джерело: The Verge