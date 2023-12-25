Хмарні сховища чи NAS? Розкажіть як ви зберігаєте файли та вигравайте подарунки!

Привіт всім!

Хочу нагадати, що триває останній в цьому році, але, звісно, не останній взагалі, міні-конкурс в рамках марафону авторів ІТС.

Він проходить паралельно з фотобаттлом ІТС.

Логічно, що будь-який автор може брати участь у всіх конкурсах, незалежно від попередніх.

Кількість робіт в рамках окремого конкурсу теж не обмежується.

Умови участі: Більше ніж чотири абзаци у тексті. Заборона використання АІ. Цікаве розкриття обраної теми. Фото та відео, в ідеалі – свої. Бажано дуже – особисті враження чи особистий досвід, історії з життя.

Конкурс проводиться з 15.12.2023 до 28.12.2023 включно, тобто, за бажанням, ще можна встигнути 🙂

Рекомендовані теми на конкурс(але ж ви можете писати на будь-які теми, ми просто підказуємо, що може бути цікаво читачам!):

«Найкращі техно-подарунки на Новий рік в різній ціновій категорії».

«Хмарне сховище чи зовнішній накопичувач.Останній батл на 2023 року».

«Чи є сенс в наш час тримати вдома NAS».

Переможці цього конкурсу отримають такі призи, за які ми дуже вдячні нашим партнерам Click.UA:

Всі конкурси, які ми проводимо — заохочувальні, їх основна задача — зацікавити авторів писати. Особливо — тих, хто ніколи не писав до цього і має бажання спробувати.

Не забуваємо, що писати можна і поза конкурсами 🙂

З нетерпінням чекаємо на ваші статті!

Новорічні космознижки до -50% від Click.ua на широкий асортимент техніки - від стильних гаджетів до потужних геймерських комп'ютерів! 🎮📱

Забезпечте собі та близьким подарунки за вигідними цінами.

Акція триває з 2.12.2023 по 4.01.2024.