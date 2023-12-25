Новини Новини 25.12.2023 о 16:27 comment views icon

Хмарні сховища чи NAS? Розкажіть як ви зберігаєте файли та вигравайте подарунки!

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Asyris

Головний Модератор Дописів, Голова Ради авторів ITC

Хмарні сховища чи NAS? Розкажіть як ви зберігаєте файли та вигравайте подарунки!

Привіт всім!

Хочу нагадати, що триває останній в цьому році, але, звісно, не останній взагалі, міні-конкурс в рамках марафону авторів ІТС.
Він проходить паралельно з фотобаттлом ІТС.

Логічно, що будь-який автор може брати участь у всіх конкурсах, незалежно від попередніх.
Кількість робіт в рамках окремого конкурсу теж не обмежується.

Умови участі: Більше ніж чотири абзаци у тексті. Заборона використання АІ. Цікаве розкриття обраної теми. Фото та відео, в ідеалі – свої. Бажано дуже – особисті враження чи особистий досвід, історії з життя.
Конкурс проводиться з 15.12.2023 до 28.12.2023 включно, тобто, за бажанням, ще можна встигнути 🙂

Рекомендовані теми на конкурс(але ж ви можете писати на будь-які теми, ми просто підказуємо, що може бути цікаво читачам!):

  • «Найкращі техно-подарунки на Новий рік в різній ціновій категорії».
  • «Хмарне сховище чи зовнішній накопичувач.Останній батл на 2023 року».
  • «Чи є сенс в наш час тримати вдома NAS».

Переможці цього конкурсу отримають такі призи, за які ми дуже вдячні нашим партнерам Click.UA:

  1. 1 місце — Накопичувач зовнішній SSD 2.5″ USB 1.0TB Samsung T7 Shield Black
  2. 2 місце — Накопичувач зовнішній SSD USB-C 512GB Team PD1000
  3. 3 місце — Накопичувач зовнішній SSD USB-C 512GB Team PD1000

Всі конкурси, які ми проводимо — заохочувальні, їх основна задача — зацікавити авторів писати. Особливо — тих, хто ніколи не писав до цього і має бажання спробувати.
Не забуваємо, що писати можна і поза конкурсами 🙂

З нетерпінням чекаємо на ваші статті!

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Акція триває з 2.12.2023 по 4.01.2024.

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