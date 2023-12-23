Фотобаттл на ITC.ua: запости свої фотографії та виграй топові призи!

Всім привіт!
Хочу нагадати, що триває фотоконкурс від ІТС і ви ще встигнете залучитися до нього.
Фотоконкурс проходить в рамках марафону авторів ІТС з 14.12.2023 і по 28.12.2023 і має декілька номінацій:
- Пейзажна зйомка
- Предметне фото
- Портрет
- Макрофото
- Нічне фото
- Унікальна та випадкова миттєвість
- Ретро фото
- Оцифровування старої плівки
- Щаслива мить…
- Астрофотографія
Якщо ви маєте, чим здивувати спільноту, створюйте свою статтю, та діліться шедеврами, які дорогі не тільки вашому серцю, а ще й можуть стати художнім надбанням українського простору. Враховуючи обмеження на роздільну здатність зображень, що завантажуються на сайт, окрема повага буде за посилання на оригінали зображення у хмарних сервісах. Умови конкурсу не обмежують вас у виборі фототехніки — це може бути як старий плівковий фотоапарат, так iPhone 14 Pro, головне — це не техніка, а сюжет, адже відомо, що 90% – це вправність митця, а лише 10% – це безпосередньо фототехніка. Також, не забудьте написати, якою фототехнікою користуєтесь.
Переможці отримають призи, за які ми дуже вдячні нашим партнерам Click.UA:
- 1 місце — Універсальна мобільна батарея Sinko R5005 QC 50000mAh Black
- 2 місце — Універсальна мобільна батарея Proda PD-P55 20000mAh Black
- 3 місце — Універсальна мобільна батарея Proda PD-P55 20000mAh Black
З нетерпінням чекаємо на ваші фотороботи та статті!
Новорічні космознижки до -50% від Click.ua на широкий асортимент техніки - від стильних гаджетів до потужних геймерських комп'ютерів! 🎮📱
Забезпечте собі та близьким подарунки за вигідними цінами.
Акція триває з 2.12.2023 по 4.01.2024.