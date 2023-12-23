Фотобаттл на ITC.ua: запости свої фотографії та виграй топові призи!

Всім привіт!

Хочу нагадати, що триває фотоконкурс від ІТС і ви ще встигнете залучитися до нього.

Фотоконкурс проходить в рамках марафону авторів ІТС з 14.12.2023 і по 28.12.2023 і має декілька номінацій:

Пейзажна зйомка

Предметне фото

Портрет

Макрофото

Нічне фото

Унікальна та випадкова миттєвість

Ретро фото

Оцифровування старої плівки

Щаслива мить…

Астрофотографія

Якщо ви маєте, чим здивувати спільноту, створюйте свою статтю, та діліться шедеврами, які дорогі не тільки вашому серцю, а ще й можуть стати художнім надбанням українського простору. Враховуючи обмеження на роздільну здатність зображень, що завантажуються на сайт, окрема повага буде за посилання на оригінали зображення у хмарних сервісах. Умови конкурсу не обмежують вас у виборі фототехніки — це може бути як старий плівковий фотоапарат, так iPhone 14 Pro, головне — це не техніка, а сюжет, адже відомо, що 90% – це вправність митця, а лише 10% – це безпосередньо фототехніка. Також, не забудьте написати, якою фототехнікою користуєтесь.

Переможці отримають призи, за які ми дуже вдячні нашим партнерам Click.UA:

З нетерпінням чекаємо на ваші фотороботи та статті!

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Акція триває з 2.12.2023 по 4.01.2024.