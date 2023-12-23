Новини Новини 23.12.2023 о 13:31 comment views icon

Фотобаттл на ITC.ua: запости свої фотографії та виграй топові призи!

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Asyris

Головний Модератор Дописів, Голова Ради авторів ITC

Фотобаттл на ITC.ua: запости свої фотографії та виграй топові призи!

Всім привіт!

Хочу нагадати, що триває фотоконкурс від ІТС і ви ще встигнете залучитися до нього.

Фотоконкурс проходить в рамках марафону авторів ІТС з 14.12.2023 і по 28.12.2023 і має декілька номінацій:

  • Пейзажна зйомка
  • Предметне фото
  • Портрет
  • Макрофото
  • Нічне фото
  • Унікальна та випадкова миттєвість
  • Ретро фото
  • Оцифровування старої плівки
  • Щаслива мить…
  • Астрофотографія

Якщо ви маєте, чим здивувати спільноту, створюйте свою статтю, та діліться шедеврами, які дорогі не тільки вашому серцю, а ще й можуть стати художнім надбанням українського простору. Враховуючи обмеження на роздільну здатність зображень, що завантажуються на сайт, окрема повага буде за посилання на оригінали зображення у хмарних сервісах. Умови конкурсу не обмежують вас у виборі фототехніки — це може бути як старий плівковий фотоапарат, так iPhone 14 Pro, головне — це не техніка, а сюжет, адже відомо, що 90% – це вправність митця, а лише 10% – це безпосередньо фототехніка. Також, не забудьте написати, якою фототехнікою користуєтесь.

Переможці отримають призи, за які ми дуже вдячні нашим партнерам Click.UA:

  1. 1 місце — Універсальна мобільна батарея Sinko R5005 QC 50000mAh Black
  2. 2 місце — Універсальна мобільна батарея Proda PD-P55 20000mAh Black
  3. 3 місце — Універсальна мобільна батарея Proda PD-P55 20000mAh Black

З нетерпінням чекаємо на ваші фотороботи та статті!

 

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