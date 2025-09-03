Новини Ігри 03.09.2025 comment views icon

Hollow Knight Silksong в день релізу та інші: розкрито вересневий каталог Game Pass

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Hollow Knight: Silksong / Team Cherry

У вересні Xbox Game Pass отримає “великого гравця” — у день релізу з’явиться Hollow Knight: Silksong. Всього бібліотека отримає шість ігор.

Найочікуванішою став сиквел Team Cherry про воїтельку Хорнет, яка потрапить в нове занепале Королівство з десятками нових босів і 160+ ворогів. Silksong коштуватиме лише $20, але реліз буде не рівно опівночі. Тепер гра стане доступною одразу на консолях, ПК та в хмарі для підписників Game Pass Ultimate та ПК Game Pass.

Але Silksong — не єдина новинка цього місяця. Наприклад, разом з продовженням легендарної Hollow Knight з’явиться гарна Nine Sols. У списку 10 цікавих метроїдваній, які ви могли пропустити, ми відзначали приємну графіку Nine Sols та бойову систему з Sekiro, де все побудовано навколо парирування.

Увесь список Game Pass на вересень 2025 року

  • 2 вересня – I Am Your Beast (Xbox Series X|S, ПК, Cloud)
  • 3 вересня – Nine Sols (Xbox Series X|S)
  • 4 вересня – Hollow Knight: Silksong (консоль, ПК, Cloud)
  • 4 вересня – Cataclismo (ПК)
  • 10 вересня – PAW Patrol World (консоль, ПК, Cloud)
  • 16 вересня – RoadCraft (Xbox Series X|S та Cloud)

А от 15 вересня бібліотеку залишать три проєкти:

  • All You Need is Help
  • Wargroove 2
  • We Love Katamari Reroll + Royal Reverie

Тим часом в PS Store продовжується розпродаж “На старт, увага, нумо грати!”. Там можна знайти TEKKEN 7, Dead Island 2 та сотні інших зі знижками до -90%.

