У PS Store триває розпродаж "На старт, увага, нумо грати!" — TEKKEN 7, Dead Island 2 та інші зі знижками до -90%

У PS Store стартував останній літній розпродаж 2025 року “На старт, увага, нумо грати!”. На ньому можна знайти 2+ тис. ігор, доповнень або скінів.
На розподажі PS Store традиційно можна знайти популярні ААА-проєкти, знижки на які сягають від 20% до 95%. Хоча точна дата завершення не вказана, подібні сезонні розпродажі зазвичай тривають 2–3 тижні, тож варто поквапитися, щоб не пропустити знижки.
ITC.ua традиційно підготував підбірку ігор для PS5 та PS4, які можна знайти за приємними цінами. Цього разу два списки — від ₴400 та до ₴400.
Ігри дорожче ₴400 на розпродажі PS Store
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition — ₴1 754 (-35%)
- Grand Theft Auto 5 — ₴1 208 (-50%)
- Ready or Not — ₴1 199 (-20%)
- Banishers: Ghosts of New Eden — ₴1 199 (-50%)
- Age of Empires 2: Definitive Edition Premium Edition — ₴1 049 (-30%)
- Alone in the Dark – Digital Deluxe Edition — ₴1 049 (-30%)
- A Plague Tale: Requiem — ₴719 (-60%)
- Blasphemous + Blasphemous 2 Bundle — ₴674 (-50%)
- Aliens: Dark Descent — ₴599 (-60%)
- Alan Wake 2 Deluxe Edition — ₴594 (-70%)
- Death Stranding: Director’s Cut — ₴559 (-60%)
- Sea of Thieves — ₴515 (-50%)
- Destiny 2: Legacy Collection — ₴499 (-80%)
- Dead Space — ₴479 (-80%)
- RoboCop: Rogue City — ₴449 (-75%)
- Alien: Isolation – The Collection — ₴412 (-75%)
- Destroy All Humans! — ₴419 (-60%)
Ігри дешевше ₴400 на розпродажі PS Store
- Dredge — ₴399 (-50%)
- TEKKEN 7 — ₴389 (-85%)
- Destroy All Humans! 2 – Reprobed: Single Player — ₴379 (-60%)
- A Plague Tale: Innocence — ₴359 (-70%)
- Mafia: Trilogy — ₴359 (-80%)
- Dead Island 2 — ₴311 (-40%)
- Crysis Remastered — ₴299 (-70%)
- DmC Devil May Cry: Definitive Edition — ₴299 (-75%)
- BioShock: The Collection — ₴299 (-80%)
- Dragon Age: Inquisition Deluxe Edition — ₴279 (-60%)
- Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle — ₴262 (-75%)
- Mass Effect Legendary Edition — ₴219 (-90%)
- South Park: The Fractured but Whole — ₴189 (-80%)
- Batman: Arkham Collection — ₴179 (-90%)
- Tom Clancy’s The Division 2 — ₴171 (-80%)
- The Evil Within Digital Bundle — ₴131 (-60%)
- Dishonored 2 — ₴129 (-80%)
Зазначимо, у Steam паралельно триває фестиваль “стрілянок” від третьої особи в Steam. Там можна знайти Max Payne, The Last of Us Part 1 та інші тайтли.
