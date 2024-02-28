Honor розробляє смарткільце, яке має конкурувати з Samsung Galaxy Ring

Китайська Honor працює над створенням смарткільця, заявив гендир компанії Джордж Чжао на наступний день, як Samsung офіційно анонсувала свій такий пристрій, що отримав назву Galaxy Ring.

Samsung Galaxy Ring — перша спроба компанії в цій категорії продуктів. Пристрій має кілька датчиків, які можуть відстежувати маркери здоров’я, як частота серцебиття власника.

Honor розробляє власний розумний перстень, повідомив генеральний директор компанії Джордж Чжао на Всесвітньому мобільному конгресі в Барселоні (MWC), передає CNBC.

Внутрішньо ми маємо таке рішення, зараз ми працюємо над цим, тож у майбутньому ви зможете придбати перстень Honor.

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Чжао розкрив дуже мало деталей про продукт, але сказав, що він є частиною ширшого фокуса фірми на охороні здоров’я.

Відокремившись від Huawei у 2020 році внаслідок американських санкцій, компанія Honor агресивно намагається випускати власні смартфони та розширювати свою присутність за межами Китаю, особливо щодо преміумкласу, де вона прагне конкурувати з Apple

і Samsung.

Компанія також розширила свою присутність на інших пристроях, зокрема на носінні, таких як смартгодинник, які також можуть вимірювати деякі показники здоров’я. Honor зможе з’єднати цей продукт зі своїм застосунком для здоров’я разом з іншими пристроями, подібно до того, як це намагається зробити Samsung.

Чжао сказав, що бачить штучний інтелект як ключовий спосіб допомогти користувачам отримати більше інформації про стан здоров’я:

Ця апаратна можливість працюватиме разом із застосунками зі штучним інтелектом. Це може допомогти користувачу розробити професійний навчальний курс адаптованим, оскільки він вивчить ваші звички і дані про стан здоров’я. Я вважаю, що ШІ трансформує цей вид застосунків.

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