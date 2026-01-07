HP OmniBook, OmniStudio X та Chromebook на CES 2026: тонші за MacBook Air, з новими процесорами

HP на CES 2026: повне оновлення всіх лінійок ноутбуків від $499 до $1549

На виставці CES 2026 компанія HP оголосила про повне оновлення свого порт фоліо. Тепер вона фокусується на “досвіді, готовому до пристрастей”. Компанія презентувала масштабне оновлення лінійок OmniBook, OmniStudio та Chromebook, роблячи ставку на штучний інтелект та професійну продуктивність у повсякденному житті.

“Сьогоднішні споживачі використовують свої ПК у більше способів, ніж будь-коли раніше — для створення контенту, трансляції розваг, кодування або ігор. І незалежно від того, яку роль вони відіграють у певний момент — студента вдень, підприємця чи фрілансера ввечері — їм усім потрібні пристрої, які можуть встигати за всім, що трапляється на їхньому шляху. Наші новітні портфоліо OmniBook, OmniStudio та Chromebook пропонують наш найширший асортимент ПК на сьогодні — вони розроблені для найвибагливіших типів роботи та спроєктовані так, щоб дати споживачам змогу робити те, що вони люблять”, — заявив Семюель Чанг, старший віцепрезидент і президент підрозділу Consumer Personal Systems у HP.

HP OmniBook Ultra 14

Флагманом лінійки став OmniBook Ultra 14 — найтонший у світі споживчий ноутбук із найвищою продуктивністю штучного інтелекту. HP пропонує два варіанти комплектуючих:

Ексклюзивний варіант на Snapdragon X2 Elite з потужністю NPU у 85 TOPS. Його розробили для прискореного створення контенту та автоматизації завдань у ШІ-застосунках.

Версія з процесорами Intel Core Ultra нового покоління для завдань, що вимагають високої графічної потужності.

Водночас ноутбук став на 52% легшим за попереднє покоління та на 5% тоншим, ніж MacBook Air 13 M4 2025 року. Пристрій отримав 3K OLED-дисплей і нову функцію визначення пози: він стежить за ергономікою та попереджає, якщо ви сутулитеся або нахиляєте шию під неправильним кутом. До того ж HP OmniBook Ultra 14 пройшов 20 тестів військового стандарту MIL-STD-810 на падіння, удари та екстремальні температури. Ціна стартує від $1549,99, продаж почнеться вже в січні.

OmniStudio X 27

Для тих, хто працює вдома, HP створила моноблочний ПК OmniStudio X 27 All-in-One. Це перший у світі моноблок із панеллю Neo:LED, що забезпечує подвійне 100% колірне охоплення. Пристрій містить процесор Intel Core Ultra 7 з Intel AI Boost та опціональну дискретну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5050.

Завдяки підтримці Thunderbolt Share можна під’єднати ноутбук до моноблока, спільно використовувати вебкамеру, керувати обома пристроями однією мишею та клавіатурою і миттєво передавати файли. Функція Surface View дозволяє нахиляти камеру, щоб демонструвати ескізи або малюнки на столі під час відеодзвінків.

Передзамовлення на OmniStudio X 27 за ціною від $1499.99 відкриваються вже цього тижня. Молодша модель OmniStudio X 24 з’явиться навесні за ціною від $599,99.

Оновлення всієї лінійки OmniBook та Chromebook

HP структурувала своє портфоліо ноутбуків за серіями для різних потреб:

OmniBook X Series: для професіоналів та фрілансерів (реліз відбудеться навесні).

OmniBook 7 Series: ідеальний для відеодзвінків завдяки Windows Studio Effects та аудіо Poly Studio (реліз навесні).

OmniBook 5 Series: алюмінієвий корпус, OLED-екран, орієнтація на сім’ї та студентів. Ціна від $849,99 (реліз запланований на лютий).

OmniBook 3 Series: доступний вхід у світ ШІ-обчислень. Ціна від $499,99 (вихід очікується у лютому).

Не залишилися без уваги й Chromebook Plus. Моделі x360 14 та Chromebook Plus 14 отримали 2K-дисплеї, посилений захист від падінь та глибоку інтеграцію з Google AI. Всі нові ПК також постачатимуться з хабом Digital Passport, менеджером паролів HP Omni+ та стрімінговим сервісом HP TV+. Ці пристрої надійдуть у продаж у лютому, їхні ціни будуть оголошені додатково.

Джерело: techpowerup