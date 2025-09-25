Вийшли процесори Snapdragon X2 Elite: 5 ГГц та понад 30% приріст продуктивності зі зменшенням енергоспоживання

Компанія Qualcomm продовжує наступ на ринок Windows-ПК — разом з мобільним чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 вона представила й друге покоління своїх Arm-процесорів для ноутбуків та компактних ПК. На заході Snapdragon Summit було анонсовано дві нові флагманські моделі: Snapdragon X2 Elite та Snapdragon X2 Elite Extreme. Вони стануть основою преміальних Windows-пристроїв.

Характеристики Snapdragon X2 Elite / X2 Elite Extreme

Модифікація Extreme вперше з’являється у лінійці й стає ще потужнішим варіантом порівняно зі стандартним Elite. Цей чип отримав до 18 ядер і, за заявою Qualcomm, став першим Arm-процесором, що досягає частоти 5 ГГц (на двох ядрах). Він заснований на техпроцесі 3 нм і поєднує Oryon Prime та Performance CPU-ядра, утворюючи архітектуру з різними типами обчислювальних блоків, подібну до класичної схеми Performance/Efficiency.

За даними Qualcomm, у режимі нормалізованого енергоспоживання продуктивність зросла на 75% порівняно з конкурентами, а в багатозадачності X2 Elite забезпечує до 31% вищу швидкодію при тому ж рівні потужності, використовуючи на 43% менше енергії, ніж чипи попереднього покоління.

Модель X2 Elite Extreme має підвищені частоти як у бусті для одного ядра, так і в багатоядерному режимі, перевищуючи характеристики інших версій серії. Індекси моделей такі: X2E-96-100 (Extreme), X2E-88-100 та X2E-80-100, де два старших варіанти отримали по 18 ядер, а молодший — 12. Докладні характеристики та відмінності представлені в таблиці.

Характеристика Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-96-100) Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100) Snapdragon X2 Elite (X2E-80-100) Ядра (Prime / Performance) 12 / 6 12 / 6 6 / 6 Boost-частота (1 ядро / 2 ядра) 5,0 ГГц / 5,0 ГГц 4,7 ГГц / 4,7 ГГц 4,7 ГГц / 4,4 ГГц Максимальна частота (багатоядерний режим) 3,6 ГГц 3,4 ГГц 3,4 ГГц Загальний кеш 53 МБ 53 МБ 34 МБ Графічний процесор Adreno X2-90 Adreno X2-90 Adreno X2-85 Максимальна частота GPU 1,85 ГГц 1,70 ГГц 1,70 ГГц Продуктивність NPU (INT8) 80 TOPS 80 TOPS 80 TOPS Тип пам’яті LPDDR5X-9523 LPDDR5X-9523 LPDDR5X-9523 Максимальний обсяг пам’яті 128+ ГБ 128 ГБ 128 ГБ Ширина шини пам’яті 192 біти 128 біт 128 біт Пропускна здатність пам’яті 228 ГБ/с 152 ГБ/с 152 ГБ/с Сигнальний процесор зображень (ISP) Qualcomm Spectra ISP Qualcomm Spectra ISP Qualcomm Spectra ISP Модем Snapdragon X75 5G Snapdragon X75 5G Snapdragon X75 5G Бездротові інтерфейси До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Оновлений GPU Qualcomm Adreno забезпечує приріст у 2,3 рази за співвідношенням продуктивність/ват порівняно з попередником. Водночас новий NPU Hexagon досягає продуктивності 80 TOPS у обчисленнях INT8, що на 78% більше, ніж у попередньому поколінні (45 TOPS). Qualcomm називає цей блок найшвидшим NPU у ноутбуках, створеним для підтримки Copilot+ PC та паралельних ШІ-сценаріїв.

Чипсет має інтегрований модем Snapdragon X75 5G із піковою швидкістю завантаження до 10 Гбіт/с, а також систему FastConnect 7800 із підтримкою Wi-Fi 7/6/6E та Bluetooth 5.4 LE. Для бізнес-користувачів додано функцію Qualcomm Guardian — засіб дистанційного управління й моніторингу, схожий за концепцією на Intel vPro.

Строки виходу та позиціювання

Qualcomm очікує, що перші пристрої на базі Snapdragon X2 Elite з’являться у продажу в першій половині 2026 року. Є ймовірність, що перші зразки покажуть уже на CES 2026 у Лас-Вегасі. Візуальні матеріали компанії свідчать, що процесори встановлюватимуть не лише в ноутбуки, а й у компактні міні-ПК.

За задумом Qualcomm, Snapdragon X2 Elite Extreme орієнтований на “ультра преміальні” ПК — від наукових розрахунків і професійного редагування медіаконтенту до роботи з великими масивами даних і локальних ШІ-сценаріїв. Водночас стандартний X2 Elite має стати балансом продуктивності й енергоефективності для тонких і легких ноутбуків, що здатні працювати кілька днів без підзарядки.

Джерело: videocardz, tomshardware, techpowerup