banner
Новини Технології 25.09.2025 comment views icon

Вийшли процесори Snapdragon X2 Elite: 5 ГГц та понад 30% приріст продуктивності зі зменшенням енергоспоживання

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Вийшли процесори Snapdragon X2 Elite: 5 ГГц та понад 30% приріст продуктивності зі зменшенням енергоспоживання

Компанія Qualcomm продовжує наступ на ринок Windows-ПК — разом з мобільним чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 вона представила й друге покоління своїх Arm-процесорів для ноутбуків та компактних ПК. На заході Snapdragon Summit було анонсовано дві нові флагманські моделі: Snapdragon X2 Elite та Snapdragon X2 Elite Extreme. Вони стануть основою преміальних Windows-пристроїв.

Характеристики Snapdragon X2 Elite / X2 Elite Extreme

Модифікація Extreme вперше з’являється у лінійці й стає ще потужнішим варіантом порівняно зі стандартним Elite. Цей чип отримав до 18 ядер і, за заявою Qualcomm, став першим Arm-процесором, що досягає частоти 5 ГГц (на двох ядрах). Він заснований на техпроцесі 3 нм і поєднує Oryon Prime та Performance CPU-ядра, утворюючи архітектуру з різними типами обчислювальних блоків, подібну до класичної схеми Performance/Efficiency.

Вийшли процесори Snapdragon X2 Elite: 5 ГГц та понад 30% приріст продуктивності зі зменшенням енергоспоживання
Процесори Snapdragon X2 Elite та X2 Elite Extreme

За даними Qualcomm, у режимі нормалізованого енергоспоживання продуктивність зросла на 75% порівняно з конкурентами, а в багатозадачності X2 Elite забезпечує до 31% вищу швидкодію при тому ж рівні потужності, використовуючи на 43% менше енергії, ніж чипи попереднього покоління.

Модель X2 Elite Extreme має підвищені частоти як у бусті для одного ядра, так і в багатоядерному режимі, перевищуючи характеристики інших версій серії. Індекси моделей такі: X2E-96-100 (Extreme), X2E-88-100 та X2E-80-100, де два старших варіанти отримали по 18 ядер, а молодший — 12. Докладні характеристики та відмінності представлені в таблиці.

Характеристика Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-96-100) Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100) Snapdragon X2 Elite (X2E-80-100)
Ядра (Prime / Performance) 12 / 6 12 / 6 6 / 6
Boost-частота (1 ядро / 2 ядра) 5,0 ГГц / 5,0 ГГц 4,7 ГГц / 4,7 ГГц 4,7 ГГц / 4,4 ГГц
Максимальна частота (багатоядерний режим) 3,6 ГГц 3,4 ГГц 3,4 ГГц
Загальний кеш 53 МБ 53 МБ 34 МБ
Графічний процесор Adreno X2-90 Adreno X2-90 Adreno X2-85
Максимальна частота GPU 1,85 ГГц 1,70 ГГц 1,70 ГГц
Продуктивність NPU (INT8) 80 TOPS 80 TOPS 80 TOPS
Тип пам’яті LPDDR5X-9523 LPDDR5X-9523 LPDDR5X-9523
Максимальний обсяг пам’яті 128+ ГБ 128 ГБ 128 ГБ
Ширина шини пам’яті 192 біти 128 біт 128 біт
Пропускна здатність пам’яті 228 ГБ/с 152 ГБ/с 152 ГБ/с
Сигнальний процесор зображень (ISP) Qualcomm Spectra ISP Qualcomm Spectra ISP Qualcomm Spectra ISP
Модем Snapdragon X75 5G Snapdragon X75 5G Snapdragon X75 5G
Бездротові інтерфейси До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Оновлений GPU Qualcomm Adreno забезпечує приріст у 2,3 рази за співвідношенням продуктивність/ват порівняно з попередником. Водночас новий NPU Hexagon досягає продуктивності 80 TOPS у обчисленнях INT8, що на 78% більше, ніж у попередньому поколінні (45 TOPS). Qualcomm називає цей блок найшвидшим NPU у ноутбуках, створеним для підтримки Copilot+ PC та паралельних ШІ-сценаріїв.

Вийшли процесори Snapdragon X2 Elite: 5 ГГц та понад 30% приріст продуктивності зі зменшенням енергоспоживання
Характеристики Snapdragon X2 Elite Extreme

Чипсет має інтегрований модем Snapdragon X75 5G із піковою швидкістю завантаження до 10 Гбіт/с, а також систему FastConnect 7800 із підтримкою Wi-Fi 7/6/6E та Bluetooth 5.4 LE. Для бізнес-користувачів додано функцію Qualcomm Guardian — засіб дистанційного управління й моніторингу, схожий за концепцією на Intel vPro.

Строки виходу та позиціювання

Qualcomm очікує, що перші пристрої на базі Snapdragon X2 Elite з’являться у продажу в першій половині 2026 року. Є ймовірність, що перші зразки покажуть уже на CES 2026 у Лас-Вегасі. Візуальні матеріали компанії свідчать, що процесори встановлюватимуть не лише в ноутбуки, а й у компактні міні-ПК.

За задумом Qualcomm, Snapdragon X2 Elite Extreme орієнтований на “ультра преміальні” ПК — від наукових розрахунків і професійного редагування медіаконтенту до роботи з великими масивами даних і локальних ШІ-сценаріїв. Водночас стандартний X2 Elite має стати балансом продуктивності й енергоефективності для тонких і легких ноутбуків, що здатні працювати кілька днів без підзарядки.

Джерело: videocardz, tomshardware, techpowerup

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перша материнська плата Intel Panther Lake — фото і характеристики
NVIDIA купує акції Intel на $5 млрд: компанії створять чипи x86 з GPU RTX для ПК і ШІ
Intel перейменувала старий Core i5-10400 в "новий" Core i5 110
Дорожня карта AMD розповідає, коли вийдуть ноутбуки на Zen 6
AMD готує сокет AM6 з підтримкою PCIe 6 та DDR6: контактів більше, але розмір той самий
Arm представила ядра Lumex і графіку Mali G1-Ultra для смартфонів: прискорення ШІ та +40% FPS в іграх
Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
AMD Magnus APU: новий процесор Xbox конкуруватиме з ПК, а не з PlayStation 6
Назад у майбутнє: нові AMD Ryzen 9000G будуть не дуже новими
ARM представила NSS — технологію нейронного масштабування роздільної здатності для слабких пристроїв
Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
Цю цукерку вже їли: Intel випустила Core 5 120/120F, які насправді i5-12400
Два кроки до смітника: Intel отримала кредитний рейтинг BBB, компанія має проблеми з чипами Panther Lake
На AMD Threadripper Pro 9995WX запустили 400 копій Doom одночасно — або ж 8 копій Crysis
Невмирущі AM4 та Zen 4: AMD представила 4 процесора для старої і нової платформи
Intel передумала: процесори Nova Lake можуть отримати аналог 3D V-Cache на 144 МБ
Intel звільняє 24 000 працівників та скасовує проєкти в кількох країнах
GPD WIN 5: перша портативна консоль з AMD Ryzen AI Max+ 395 видає понад 200 FPS у Wukong
Подвійний X3D: AMD готує Ryzen 9000 з 192 МБ 3D V-Cache та TDP 200 Вт
Intel Nova Lake: до 52 ядер, +60% продуктивності та новий сокет без оновлення кулера
Android йде на ПК: Google та Qualcomm розповіли про спільну розробку
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати