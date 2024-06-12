HTC U24 Pro – смартфон середнього рівня з Snapdragon 7 Gen 3 та ціною від $585

Компанія HTC продовжує спроби зачепитися за ринок смартфонів, який вона колись втратила через власні помилки. Цього разу компанія підготувала до випуску смартфон середнього рівня HTC U24 Pro, хоча його ціна наближається до рівня флагманських пристроїв.

Новий HTC U24 Pro оснащено 6,8-дюймовим OLED дисплеєм із закругленими бічними гранями, роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. На фронтальній панелі також знайшлося місце для світло діода сповіщень. Пристрій заснований на процесорі Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Конфігурація включає 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 або 512 ГБ вбудованого сховища. Якщо цього виявиться замало, є слот для карт пам’яті microSD.

Смартфон HTC U24 Pro отримав потрійну камеру на задній панелі. Вона містить головний 50-мегапіксельний модуль, 8-мегапіксельний надширококутний модуль та 50-мегапіксельний телефото модуль. Фронтальна камера в дисплеї заснована на 50-мегапіксельному сенсорі. Новинка має батарею місткістю 4600 мАг. Заявлено на підтримку швидкого дротового заряджання потужністю 60 Вт та бездротового заряджання потужністю 15 Вт. Користувачам пропонується 3,5-мм роз’єм для підключення дротових навушників. Корпус забезпечує захист від вологи та пилу за стандартом IP67.

Новий смартфон HTC U24 Pro вже доступний для попереднього замовлення за ціною від $585. Фактичні продажі розпочнуться з 30 червня. Виробник підготував версії кольорового оформлення Twilight White та Space Blue.

Джерело: 9to5google