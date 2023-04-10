HTC випустила смартфон Wildfire E3 Lite — черговий непримітний ультрабюджетник

Раз на кілька місяців компанія HTC, яка колись панувала на ринку, випускає новий смартфон. Останнім часом вона виготовляє лише бюджетні пристрої – жодних флагманів. Не став винятком й анонсований Wildfire E3 Lite, апарат найнижчого класу.

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HTC давно не може собі дозволити виробництво потужних смартфонів, ставка на спеціалізовані криптовалютні телефони також не спрацювала. Єдині смартфони, які вона випускає час від часу – найдешевші моделі серії Wildfire. Після презентації Wildfire E Plus у жовтні 2022 року HTC представила дешевий телефон Wildfire E3 Lite. Попри назву, він має більш просунуті характеристики, ніж Wildfire E Plus.

Wildfire E3 Lite оснащений великим 6,5-дюймовим екраном INCELL з роздільною здатністю HD+ та подвійною камерою (13 МП основний та 2 МП макро). Також телефон оснащений 5 МП камерою для селфі з фіксованим фокусом, розпізнаванням облич та записом відео у форматі HD 720p.

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У корпусі нового смартфона HTC знаходиться восьмиядерний процесор Unisoc SC9863 у поєднанні з 3/32 ГБ або 4/64 ГБ пам’яті. Є бічний сенсор відбитків. Батарея місткістю 5000 мАг, забезпечує до 7 годин відтворення відео, 9 годин ігор або 7 годин Wi-Fi. На відміну від Wildfire E Plus, який працює під керуванням Android 12 (Go Edition), Wildfire E3 Lite – повноцінний смартфон на Android 12.

Інші особливості Wildfire E3 Lite включають підтримку двох SIM-карток, два LTE, слот для карт пам’яті microSD (до 256 ГБ), аудіороз’єм 3,5 мм та порт USB Type-C для заряджання. HTC не оголосила, коли телефон буде доступний для покупки та скільки він буде коштувати (мабуть, приблизно на рівні 130-доларового E Plus).

Джерело: Phone Arena