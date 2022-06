HTC Desire 22 Pro – смартфон середнього рівня з акцентом на метавсесвіт та блокчейн

Компанія HTC вже кілька років не випускала конкурентоспроможних флагманських смартфонів, проте відповідний підрозділ не здається. Так, компанія анонсувала HTC Desire 22 Pro у спробі отримати вигоду з метавсесвіту.

Новинка розроблена як «ідеальний компаньйон» для нещодавно анонсованої гарнітури HTC Vive Flow VR та використовується для доступу до Viverse – метавсесвіту HTC. Хоча гарнітура призначена для роботи з будь-яким Android-смартфоном, так що Desire 22 Pro не пропонує чогось унікального щодо цього. Ще на тайванському сайті HTC згадується, що смартфон містить цифровий гаманець для управління крипто-активами та поставляється з безплатним NFT. Однак, мабуть, ці можливості залежать від ринку продажу, оскільки на сайті у Великобританії такі формулювання не зустрічаються.

Desire 22 pro is the phone to carry you into the future.

