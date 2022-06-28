HTC Desire 22 Pro – смартфон середнього рівня з акцентом на метавсесвіт та блокчейн

Компанія HTC вже кілька років не випускала конкурентоспроможних флагманських смартфонів, проте відповідний підрозділ не здається. Так, компанія анонсувала HTC Desire 22 Pro у спробі отримати вигоду з метавсесвіту.

Новинка розроблена як «ідеальний компаньйон» для нещодавно анонсованої гарнітури HTC Vive Flow VR та використовується для доступу до Viverse – метавсесвіту HTC. Хоча гарнітура призначена для роботи з будь-яким Android-смартфоном, так що Desire 22 Pro не пропонує чогось унікального щодо цього. Ще на тайванському сайті HTC згадується, що смартфон містить цифровий гаманець для управління крипто-активами та поставляється з безплатним NFT. Однак, мабуть, ці можливості залежать від ринку продажу, оскільки на сайті у Великобританії такі формулювання не зустрічаються.

Desire 22 pro is the phone to carry you into the future.

Learn more: https://t.co/QOev17nRSQ#htc pic.twitter.com/Hrwrp5iNmw — HTC (@htc) June 28, 2022

В іншому HTC Desire 22 Pro є типовим смартфоном середнього рівня. Він оснащений 6,6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц, процесором Snapdragon 695, оперативною пам’яттю об’ємом 8 ГБ та вбудованим сховищем місткістю 128 ГБ. На задній панелі розташована потрійна камера. Вона включає головний 64-мегапіксельний модуль, 13-мегапіксельний надширококутний модуль та 5-мегапіксельний сенсор глибини сцени. У вирізі дисплея розташувалася 32-мегапіксельна фронтальна камера. Місткість батареї становить 4520 мАг. Заявлена ​​підтримка бездротової та реверсивної бездротової зарядки. Корпус забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP67. Апарат працює під керуванням Android 12.

Новий смартфон HTC Desire 22 Pro надійде у продаж у Великій Британії з 1 серпня за ціною £399.

Джерело: The Verge