HTC Desire 22 Pro – смартфон середнього рівня з акцентом на метавсесвіт та блокчейн

Компанія HTC вже кілька років не випускала конкурентоспроможних флагманських смартфонів, проте відповідний підрозділ не здається. Так, компанія анонсувала HTC Desire 22 Pro у спробі отримати вигоду з метавсесвіту.
Новинка розроблена як «ідеальний компаньйон» для нещодавно анонсованої гарнітури HTC Vive Flow VR та використовується для доступу до Viverse – метавсесвіту HTC. Хоча гарнітура призначена для роботи з будь-яким Android-смартфоном, так що Desire 22 Pro не пропонує чогось унікального щодо цього. Ще на тайванському сайті HTC згадується, що смартфон містить цифровий гаманець для управління крипто-активами та поставляється з безплатним NFT. Однак, мабуть, ці можливості залежать від ринку продажу, оскільки на сайті у Великобританії такі формулювання не зустрічаються.
Desire 22 pro is the phone to carry you into the future.
Learn more: https://t.co/QOev17nRSQ#htc pic.twitter.com/Hrwrp5iNmw
— HTC (@htc) June 28, 2022
В іншому HTC Desire 22 Pro є типовим смартфоном середнього рівня. Він оснащений 6,6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц, процесором Snapdragon 695, оперативною пам’яттю об’ємом 8 ГБ та вбудованим сховищем місткістю 128 ГБ. На задній панелі розташована потрійна камера. Вона включає головний 64-мегапіксельний модуль, 13-мегапіксельний надширококутний модуль та 5-мегапіксельний сенсор глибини сцени. У вирізі дисплея розташувалася 32-мегапіксельна фронтальна камера. Місткість батареї становить 4520 мАг. Заявлена підтримка бездротової та реверсивної бездротової зарядки. Корпус забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP67. Апарат працює під керуванням Android 12.
Новий смартфон HTC Desire 22 Pro надійде у продаж у Великій Британії з 1 серпня за ціною £399.
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Джерело: The Verge