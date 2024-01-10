Humane звільняє 4% персоналу перед запуском AI Pin — свого «‎смартфону без екрана»

Компанія почне поставляти свій гаджет зі штучним інтелектом у березні, за ціною $699.

Стартап Humane, заснований експрацівниками Apple, анонсував звільнення 4% свого персоналу (10 осіб) напередодні запланованого випуску свого гаджета AI Pin, який позиціюють як «‎смартфон без екрана» — пристрій за допомогою магніту кріпиться на одяг та використовує проєктор для трансляції зображень на будь-яку поверхню.

Як повідомляє The Verge, звільнення описують як «‎захід для скорочення витрат». Гендиректорка компанії Бетані Бонджорно також оголосила, що технічний директор Патрік Гейтс «перейде на посаду радника, щоб проводити більше часу зі своєю сім’єю».

Humane вперше представила світу свій AI Pin у листопаді та вже почала приймати попередні замовлення. Анонсовано, що пристрій працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon, використовує камеру та датчики руху для відстеження та запису середовища, має вбудований динамік і може підключатися до Bluetooth-навушників. З ним також можна взаємодіяти за допомогою жестів, які зчитає камера, і він обладнаний «індикатором довіри», який світиться щоразу, коли камера, мікрофон чи інші датчики пристрою якимось чином записуватимуть дані.

Окрім того, що пристрій обійдеться у $699, він передбачає абонентську плату у $24/місяць за номер телефону та дані стільникового зв’язку на власній фірмовій службі бездротового зв’язку Humane, яка працює в мережі T-Mobile; хмарне сховище для фотографій і відео; та можливість робити необмежену кількість запитів до моделей ШІ від OpenAI.

AI Pin може писати повідомлення, подібні до вашого стилю, та створити резюме вмісту поштової скриньки; перекладає аудіо іншими мовами та ідентифікує їжу, щоб надати поради щодо харчування. Він також підтримує стримінг музики Tidal, що включає «ді-джея зі штучним інтелектом», який підбирає музику на основі вашого плейлиста. Також є функції фото, орієнтовані на ШІ, але незрозуміло, що це означає.

Нині компанія зібрала понад $200 млн інвестицій — зокрема від генерального директора OpenAI Сема Альтмана та гендиректора Salesforce Марка Беніоффа.