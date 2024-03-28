Hyundai інвестує $50 млрд, щоб забезпечити собі місце в ТОП3 виробників електромобілів

Hyundai оголосила про значні інвестиції в розмірі $50 млрд, щоб зберегти свої позиції під час переходу автомобільного ринку на електромобілі. Автовиробник найме 80 тис. працівників у Кореї, щоб мати змогу увійти до ТОП3 виробників електромобілів до 2030 року.

Понад половину інвестицій ($26 млрд) планується спрямувати на дослідження і розробки інфраструктури та виробництва електромобілів, щоб «домінувати над основними технологіями». Близько $24 млрд буде використано на дослідження та розробки електромобілів, SDV (автомобілів з програмним управлінням) та акумуляторних технологій.

Hyundai також використає кошти для розширення заводів, що займаються виробництвом електромобілів, можливостей ІТ та спільних інвестицій у дочірні компанії.

Спочатку компанія зробить «великі інвестиції» в нову фабрику, спеціально розроблену для виробництва електромобілів. У другому кварталі буде завершено будівництво заводу з випуску електромобілів Kia у Кванмьоні. Завдяки цьому вдасться запустити продаж доступного електромобіля Kia EV3 у Кореї та за кордоном.

У другій половині 2025 року завод Kia у Хвасоні почне випускати виготовлені на замовлення електромобілі PBV. Новий завод Hyundai в Ульсані почне виробництво електромобілів в першому кварталі 2026 року, починаючи з «надвеликого» електричного позашляховика Genesis. Очікується, що після запуску завод вироблятиме 200 тис. електромобілів на рік.

Hyundai – наразі третій за величиною автовиробник у світі (включаючи бренди Kia та Genesis). Компанія прагне увійти до трійки найкращих виробників електромобілів до 2030 року. До того часу Hyundai планує мати у своєму портфоліо 31 модель електромобілів з потужністю внутрішнього виробництва електромобілів 1,51 млн на рік.

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Джерело: electrek

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