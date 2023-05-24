«Ідол‎» отримав рекордно низькі оцінки на Rotten Tomatoes – провокаційну драму Сема Левінсона рекомендують до перегляду всього 17% критиків

Новий драматичний серіал HBO «Ідол‎» дебютував на Каннському кінофестивалі з двома епізодами, й, схоже, відверті сцени з Лілі Роуз-Депп не вразили критиків Rotten Tomatoes.

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Попри те, що глядачі в Каннах зустріли серіал 5-хвилинними оваціями, іноземні профільні видання не надто позитивно оцінили нову роботу творця «‎Ейфорії» Сема Левінсона. Ще вчора на Rotten Tomatoes рейтинг серіалу складав всього 9% на основі 11 рецензій, що надавало йому звання «оригінального шоу HBO з найнижчим рейтингом‎».

Нині на сайті додався ще один відгук, і рейтинг «Ідолу‎» виріс до 17% – хоча це навряд чи якось покращує ситуацію. Ось кілька найбільш показових цитат з рецензій:

Showbiz 411: «Ідол» похмурий, огидний і вульгарний. Він переповнений безглуздими переробленими ідеями й порнографією, яка мала бути вдома на HBO Cinemax, а не на самому HBO, який, як ми знаємо, любить нагороди Еммі».

«Ідол» похмурий, огидний і вульгарний. Він переповнений безглуздими переробленими ідеями й порнографією, яка мала бути вдома на HBO Cinemax, а не на самому HBO, який, як ми знаємо, любить нагороди Еммі». Rolling Stone: «Огидний та брутальний серіал. Відчувається набагато довшим та гіршим, ніж ви могли очікувати».

«Огидний та брутальний серіал. Відчувається набагато довшим та гіршим, ніж ви могли очікувати». London Evening Standard: «‎Ми розуміємо, що в «Ідолі» немає сексуальності, попри всю красу Депп. Натомість це більше схоже на порнографію з тортурами».

«‎Ми розуміємо, що в «Ідолі» немає сексуальності, попри всю красу Депп. Натомість це більше схоже на порнографію з тортурами». Variety: «Сценарій, здається, розрахований на те, щоб обдурити глядачів, змусивши їх подумати, що вони спостерігають за тим, як працює Голлівуд, у той час, як багато з цього всього зводиться до безглуздих кліше‎».

«Сценарій, здається, розрахований на те, щоб обдурити глядачів, змусивши їх подумати, що вони спостерігають за тим, як працює Голлівуд, у той час, як багато з цього всього зводиться до безглуздих кліше‎». The Daily Telegraph: «Навіть музика жахлива‎».

Сюжет серіалу «Ідол» розповідає історію молодої попзірки Джоселін (Лілі-Роуз Депп), публічний нервовий зрив якої призводить до скасування концертного туру. Співачка, яка перебуває у нестабільному психічному стані, знайомиться з власником одного з нічних клубів Лос-Анджелеса Тедросом (The Weeknd) та зав’язує з ним професійні, любовні, та дещо аб’юзивні стосунки. Кадри з трейлеру та використання пісні «Gimme More» свідчать про те, що «Ідол» міг черпати натхнення з моментів життя та кар’єри Брітні Спірс.

До акторського складу також увійшли Джейн Адамс, Генк Азарія, Елай Рот, Сюзанна Сон, Трой Сіван, Ден Леві, Рейчел Сеннотт та інші. Сценарист серіалу — Джо Епштейн, а до команди виконавчих продюсерів на чолі з Левінсоном приєдналися сам The Weeknd, Ешлі Левінсон, Кевін Турен, Аарон Л. Гілберт та Ла Мар Тейлор. Мері Лоуз, яка брала участь у створенні серіалу «Спадкоємці» — співавторка та співпродюсерка шоу.

«Ідол» вийде на HBO в неділю, 4 червня.