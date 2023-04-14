Ігровий смартфон Asus ROG Phone 7: Snapdragon 8 Gen 2, ультразвукові тригери та зовнішній кулер із сабвуфером

Компанія Asus підготувала до випуску нову серію ігрових смартфонів ROG Phone 7. Вона відрізняється високопродуктивними компонентами (SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, пам’ять LPDDR5X до 16 ГБ та сховище UFS 4.0 до 512 ГБ), покращеною системою охолодження GameCool 7 та рядом можливостей, покликаних покращити ігровий процес. Серія включає моделі ROG Phone 7 та ROG Phone 7 Ultimate. Вони мають майже однакові характеристики.

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Asus ROG Phone 7 містить 6,78-дюймовий дисплей AMOLED з роздільною здатністю FullHD+, частотою оновлення 165 Гц і частотою опитування сенсора 720 Гц. Пікова яскравість зображення досягає 1500 ніт. Також заявлено підтримку HDR10. Екран покритий захисним склом Corning Gorilla Glass Victus. Модель ROG Phone 7 Ultimate пропонує додаткову оптимізацію дисплея ROG Vision.

У смартфоні доступні подвійні фронтальні динаміки з підтримкою просторового звуку, а також ультразвукові датчики AirTrigger 5, які можна використовувати як кнопки, що програмуються, для багатьох ігор. Для забезпечення найкращої продуктивності у пристрої застосовується термопаста на основі нітриду бору і система охолодження з випарною камерою. Для ефективнішого охолодження можна використовувати зовнішній кулер AeroActive Cooler 7.

Кулер AeroActive Cooler 7 входить до комплекту постачання ROG Phone 7 Ultimate. Ця модель також пропонує спеціальний режим роботи з покращеним охолодженням – при підключенні кулера активуються повітрозабірники. Asus стверджує, що це може підвищити ефективність охолодження до 20%. На додаток до всього, новий кулер має більше лопатей і вбудований термоелектричний кулер Пельтьє. І ще кулер містить інтегрований сабвуфер, який може поліпшити передачу звуку в порівнянні з вбудованими динаміками.

Смартфони Asus ROG Phone 7 оснащені потрійною камерою. Вона включає основний 50-мегапіксельний сенсор, 13-мегапіксельний надширококутний модуль та 5-мегапіксельний макро модуль. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Серед інших характеристик відзначається наявність модулів Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 та батареї місткістю 6000 мАг.

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Нові смартфони Asus ROG Phone 7 вже доступні для попереднього замовлення у Китаї та Європі. Базова версія ROG Phone 7 оцінюється від €999, а модель ROG Phone 7 Ultimate із комплектним кулером AeroActive Cooler 7 коштує €1399.

Джерело: xda-developers