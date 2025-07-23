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Новини WTF 23.07.2025 comment views icon

Ілон Маск хотів, щоб розробники Grok дали чатботу «власні обличчя» — витік внутрішнього листування

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Маргарита Юзяк

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Ілон Маск хотів, щоб розробники Grok дали чатботу «власні обличчя» — витік внутрішнього листування
Depositphotos

Ілон Маск одного разу подумав, а чому б йому не примусити працівників віддати свою зовнішність ШІ Grok? Щоправда, схема не спрацювала зі всіма.

Внутрішній проєкт під назвою Skippy передбачав, що Grok розумітиме людські міміку та емоції, а допомогти в цьому мали співробітники xAI, позичивши чатботу  свої обличчя.

Якщо вам здається, що ідея звучить сумнівно — вам не здається. Так само подумали десятки працівників xAI, які відмовилися брати участь у проєкті, про що стало відомо з витоків листування. Хоча компанія обіцяла, що відео залишаться всередині xAI й підуть тільки на навчання, частина співробітників все одно не підписала форму згоди. Вони хвилювались, що їхні обличчя можуть з’явитися в аватарах, якій казатимуть щось, чого вони ніколи не казали.

Цю негативну реакцію могли посилити нещодавні скандали навколо Grok, коли бот висловлював антисемітські ідеї та хвалив Гітлера. А ще xAI відкрито шукала розробників, які створюватимуть анімешних супутниць — з фліртом і натяками на стосунки з користувачем. Це теж могло викликати сумніви. Так би мовити, розробник може написати тисячі сторінок коду, але варто йому один раз стати аніме вайфу — і всі запам’ятають його анімешником.

Проте відмовилися не всі співробітники. Ті, хто погодилися, мали записати 15–30-хвилинні розмови в парах: один був «ведучим», інший — грав користувача Grok. У xAI просили говорити розгорнуто, ставити додаткові запитання й тримати зоровий контакт. Це потрібно було для збору «недосконалих» даних — з реальними емоціями, різною якістю й неоднозначними реакціями. У компанії вважали, що це допоможе Grok краще працювати в реальних умовах.

Щоб викликати потрібну міміку, працівникам навіть запропонували теми для розмов. Деколи вони були провокативні, наприклад: «Як ви таємно маніпулюєте людьми, щоб досягти свого?» або «Чи зустрічалися б ви коли-небудь з кимось, у кого є дитина чи діти?» тощо.

Хоч компанія запевнила, що не створюватиме цифрові копії учасників, сумніви лишаються. Все-таки роль кібербезпеки не перебільшена, тому ризики крадіжки даних залишаються. Якщо один слабкий пароль здатен знищити компанію, то цифрове викрадення зовнішності має чимало ризиків.

Джерело: Business Insider

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