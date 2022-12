Ілон Маск обладнав штаб-квартиру Twitter спальнями для співробітників

Після покупки Twitter Ілон Маск ініціював масові скорочення персоналу. Але тепер тим, хто залишився, доведеться працювати за себе і за того [звільненого] хлопця. А щоб співробітники більше працювали й менше відволікалися, деякі з них мають буквально оселитися на роботі.

За словами двох джерел, кілька кімнат у штаб-квартирі Twitter, що нещодавно збезлюдніла, були трансформовані в невеликі спальні приміщення. У понеділок співробітники, які повернулися на роботу в офіс у Сан-Франциско, виявили скромні спальні з незаправленими матрацами, тьмяними фіранками та гігантськими моніторами телеприсутності. В одній кімнаті є навіть рослина. Це суттєвий прогрес у порівнянні зі спальним мішком, продемонстрованим одним зі співробітників Twitter у листопаді.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD

