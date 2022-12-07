Ілон Маск обладнав штаб-квартиру Twitter спальнями для співробітників

Після покупки Twitter Ілон Маск ініціював масові скорочення персоналу. Але тепер тим, хто залишився, доведеться працювати за себе і за того [звільненого] хлопця. А щоб співробітники більше працювали й менше відволікалися, деякі з них мають буквально оселитися на роботі.

За словами двох джерел, кілька кімнат у штаб-квартирі Twitter, що нещодавно збезлюдніла, були трансформовані в невеликі спальні приміщення. У понеділок співробітники, які повернулися на роботу в офіс у Сан-Франциско, виявили скромні спальні з незаправленими матрацами, тьмяними фіранками та гігантськими моніторами телеприсутності. В одній кімнаті є навіть рослина. Це суттєвий прогрес у порівнянні зі спальним мішком, продемонстрованим одним зі співробітників Twitter у листопаді.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022

У новообладнаній спальні можна знайти яскраво-оранжеве килимове покриття, дерев’яну тумбочку, ліжко розміру «queen-size» (60х80 дюймів або 152х203 см), настільну лампу та два офісні крісла. Джерело, яке побажало залишитися анонімним, розповіло, що таких спалень може бути «від 4 до 8 на поверсі». Інше джерело також на умовах анонімності додало, що кілька кімнат знаходилися на практично порожньому поверсі. При цьому в сміттєвому баку однієї кімнати було сміття, отже, нею вже користувалися. Зазначається, що компанія не робила жодних оголошень через появу спальних кімнат в офісі Twitter. Імовірно, ліжка призначені для «хардкорних» співробітників, щоб вони могли залишитися на ніч в офісі.

Курс МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ Ставайте затребуваним фахівцем та отримуйте свій офер мрії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Нагадаємо, минулого місяця в рамках ініціативи Twitter 2.0 Ілон Маск закликав співробітників бути «надзвичайно жорсткими» та бути готовими «довго працювати з високою інтенсивністю». Незгодним із такими умовами пропонувалося залишити компанію.

Джерело: forbes