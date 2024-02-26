Ілон Маск опублікував нове відео з роботом Tesla — але, здається, що його «зняли» ще у 2000-х

Ролик, опублікований мільярдером у суботу в X, мав настільки низьку якість, що здавалось, ніби його зняли на телефон, який був актуальним два десятиліття тому.

На той час відео переглянули понад 30 млн користувачів, однак, як зазначає Gizmodo, за пів години Маск таки замінив його на ролик з вищою роздільною здатністю. (Цікаво, що відредаговані твіти зазвичай відображатимуть внизу примітку про виправлення і час, коли це сталося — але в дописі Ілона цього немає).

Optimus strolling around the lab pic.twitter.com/E25ttHGsF0 — Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2024

Тим часом користувачі змагались у дотепах під дописом з роботом, пропонуючи власні варіанти того, чому відео вийшло таким неякісним:

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Looks like bro filmed this on a 2002 Nokia 7650. pic.twitter.com/Hm1G5c3s6a — Pope of Muskanity (@RationalEtienne) February 24, 2024

Попередній ролик з Optimus, який виклав Маск, також відзначився — тоді на відео «‎засвітили» інженера, який керував рухами робота.

Минуло трохи більш як два роки з моменту, коли Ілон Маск оголосив, що Tesla почала рухатись в сторону розробки роботів-гуманоїдів. Компанія досить швидко запустила прототипи — і до сьогодні ми бачили одну зібрану модель, яка ледь рухалась, і ще одну, яка стояла на підставці й махала глядачам рукою. Водночас на промо, яке послідувало за презентацією, роботи впевненіше ходили та взаємодіяли з довкіллям.

У грудні Tesla (теж поки лише на промо) представила роботів другого покоління — повідомлялося, що Optimus отримав два ступені свободи в шиї, інтегровану електроніку та електропроводку, а також більш людські‎ форми ноги з шарнірними частинами пальців і датчиками крутного моменту. Руки робота обладнанні 11 ступенями свободи, швидшими приводами та тактильними датчиками на всіх пальцях, щоб спритніше маніпулювати об’єктами (на відео вміння продемонстрували на курячих яйцях).

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