Ілон Маск опублікував нове відео з роботом Tesla — але, здається, що його «зняли» ще у 2000-х

Ролик, опублікований мільярдером у суботу в X, мав настільки низьку якість, що здавалось, ніби його зняли на телефон, який був актуальним два десятиліття тому.

На той час відео переглянули понад 30 млн користувачів, однак, як зазначає Gizmodo, за пів години Маск таки замінив його на ролик з вищою роздільною здатністю. (Цікаво, що відредаговані твіти зазвичай відображатимуть внизу примітку про виправлення і час, коли це сталося — але в дописі Ілона цього немає).

Optimus strolling around the lab pic.twitter.com/E25ttHGsF0

Тим часом користувачі змагались у дотепах під дописом з роботом, пропонуючи власні варіанти того, чому відео вийшло таким неякісним:

Looks like bro filmed this on a 2002 Nokia 7650. pic.twitter.com/Hm1G5c3s6a

— Pope of Muskanity (@RationalEtienne) February 24, 2024