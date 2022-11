Ілон Маск відкладає передплату Twitter Blue, щоб “насолити” Apple і позбавити її 30% комісії

Пакет Twitter Blue з верифікацією та іншими перевагами мав бути перезапущений у вівторок, 29 листопада.

Згідно з даними Platformer, оновлена передплата Twitter Blue може бути недоступна як покупка через застосунок для iOS, коли її врешті-решт перезапустять, для того, щоб уникнути сплати 30-відсоткової комісії в App Store (яку Apple стягує з розробників за кожну купівлю в магазині застосунків).

Twitter Blue була недовго доступна на початку місяця, але придбати її можна було лише через застосунок Twitter для iOS. Маск обіцяв, що Twitter Blue перезапустять вже цього вівторка — після того, як передплату призупинили під час нашестя фейкових акаунтів із “синіми чеками”.

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

Але і цей запуск було відкладено, стверджує Platformer, що підтверджує й анонімне джерело The Verge, “знайоме з цим питанням”.

Співробітникам Twitter повідомили, що в оновленій Blue будуть й інші зміни, включаючи підвищення ціни на один цент з 7,99 долара до 8 доларів і обов’язкову перевірку номера телефону.

Раніше Ілон Маск публічно розпочав інформаційну атаку на компанію Apple. Спочатку він розкритикував правила App Store на тлі заяв про те, що Apple “погрожувала прибрати” Twitter зі свого магазину. У наступних твітах Маск виступив проти 30-відсоткового “податку” Apple на покупки в застосунках і заявив, що власник App Store “піддав цензурі” інших розробників. Він також сказав, що Apple “майже припинила рекламу в Twitter”.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022