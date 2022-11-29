Ілон Маск заявив, що Apple «пригрозила прибрати» Twitter із App Store

Ілон Маск розпочав інформаційну атаку на компанію Apple. Спочатку він розкритикував правила App Store на тлі заяв про те, що Apple «погрозила прибрати» Twitter зі свого магазину. За словами Маска, компанія «не скаже нам, чому» має проблеми з Twitter, але такі загрози є.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022



У наступних твітах Маск виступив проти 30-відсоткового «податку» Apple на покупки в застосунках і заявив, що власник App Store «піддав цензурі» інших розробників. Він також сказав, що Apple «майже припинила рекламу в Twitter». Хоча на тлі низки скандалів, що переслідують Twitter після купівлі платформи Маском, багато великих рекламодавців відмовляються від подальшої співпраці з сервісом.

Зазначимо, це не перший випадок, коли між Apple та Twitter виникають розбіжності. У нещодавній статті The New York Times колишній глава відділу довіри та безпеки Twitter Йоель Рот заявив, що рецензенти Apple App Store часто позначають як неналежний контент у Twitter під час процесу перевірки застосунків.

«У той час, коли я працював у Twitter, представники магазинів застосунків регулярно висловлювали побоювання з приводу контенту, доступного на нашій платформі», – написав Рот, заявивши, що рецензенти застосунків відзначали випадки расистських образ та наготи у сервісі.

Маск не уточнив, у чому саме полягають розбіжності цього разу. Він не вказав, чи обмежує Apple вихід нової версії застосунку, чи має намір повністю видалити Twitter з App Store. Сама Apple поки що ніяк не прокоментувала цю ситуацію.

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Додамо, днями Ілон Маск допустив можливість випуску власного смартфона tELONphone, якщо Apple та Google заборонять Twitter у своїх магазинах застосунків.

Джерело: Engadget