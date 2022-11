Ілон Маск заявив, що Apple «пригрозила прибрати» Twitter із App Store

Ілон Маск розпочав інформаційну атаку на компанію Apple. Спочатку він розкритикував правила App Store на тлі заяв про те, що Apple «погрозила прибрати» Twitter зі свого магазину. За словами Маска, компанія «не скаже нам, чому» має проблеми з Twitter, але такі загрози є.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022