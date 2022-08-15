Ілон Маск поділився з цензорами Китаю баченням ролі технологій у майбутньому людства

Глава Tesla Inc. Ілон Маск дописав у шпальту офіційного журналу Управління кіберпростору Китаю. Агентство стежить за безпекою даних компаній та працює з іншими державними органами над цензурою онлайн-контенту. Мільярдер виклав своє бачення використання технологій для забезпечення майбутнього людства у липневому випуску видання, поряд із публікаціями китайських авторитетів у цій галузі.

Маск, який підтримує тісні зв’язки з Пекіном, минулого року приєднався до Всесвітньої інтернет-конференції Сі Цзіньпіна, метою якої є розвиток міжнародного співробітництва. Представник Tesla China підтвердив, що Маск написав статтю, але відмовився від подальших коментарів.

Маск зазначив, що журнал, перший номер якого вийшов цього року, звернувся до нього за статтею. Підприємець торкнувся свого бізнесу, зокрема Space Exploration Technologies Corp., діяльність якої він назвав першим кроком до заселення міста на Марсі. Він також згадав інтерфейс керування за допомогою думок Neuralink та анонсованого минулого року робота-гуманоїда Tesla Bot, перший прототип якого готується до випуску цього року. Глава Tesla звернувся до своїх «китайських друзів», говорячи про важливість електрифікації транспорту.

«Я маю величезне сподівання, що люди створять самодостатнє місто на Марсі», – розповів Маск. «Роботи Tesla Bot початково призначені для заміни людей у монотонних, нудних та небезпечних завданнях. Але бачення полягає в тому, щоб вони обслуговували мільйони домашніх господарств, наприклад, готували, стригли газони та доглядали людей похилого віку».

«Я хочу зробити все можливе, щоб максимально використати технології для досягнення найкращого майбутнього людства», – написав Маск. «З цією метою будь-яка область, яка сприяє стійкому майбутньому, гідна наших інвестицій».

Китай – виробнича база та найбільший у світі ринок електромобілів. У Шанхаї позташований велетенський завод Tesla, а у провінції Фуцзянь базується компанія Contemporary Amperex Technology Co. – провідний виробник акумуляторів для електрокарів.

Щоб не відставати від тренду, китайці нещодавно створили власного людиноподібного робота.

Джерело: Bloomberg