Tesla вимагає прибрати з доступу відео, на яких її електромобіль з бета-версією повного автопілота FSD збиває манекенів у вигляді дітей

Tesla вимагає, щоб Dawn Project прибрав з доступу відеоролики про те, як її автомобілі наїжджають на манекени розміром з дитину. Останнім часом загострилися дебати щодо безпеки програмного забезпечення Tesla для автономного керування автомобілем.

Tesla надіслала листа про припинення протиправних дій групі, очолюваної розробником програмного забезпечення Деном О’Даудом. У ньому компанія стверджує, що відео має наклепницький характер та спотворюють можливості її технології допомоги водієві.

У ролику Dawn Project показано, як автомобіль Tesla із програмним забезпеченням FSD наїжджає на манекен дитячого розміру під час руху зі швидкістю 20 миль на годину.

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«Нам стало відомо, що ви особисто та The Dawn Project зневажливо ставитеся до комерційних інтересів Tesla та поширюєте серед громадськості наклепницьку інформацію про можливості технології повного автономного водіння (FSD) Tesla (бета-версія)», – написала Дінна Ескін, старший директор і заступник головного юрисконсульта Tesla у листі, «Ми вимагаємо, щоб ви негайно припинили та утрималися від подальшого поширення всієї наклепницької інформації, опублікували офіційне публічне спростування протягом 24 годин і надали Tesla необхідну документацію».

Лист прийшов через кілька днів після того, як YouTube видалив кілька відеороликів, на яких водії Tesla проводили власні перевірки здатності ПЗ Full Self-Driving (FSD) автоматично зупиняти машину перед дітьми, що переходять дорогу або стоять на ній.

Ескін також вимагає, щоб О’Дауд та Dawn Project зберегли записи та повідомлення, пов’язані з їхньою кампанією проти Tesla для майбутніх судових позовів.

Джерело: The Verge