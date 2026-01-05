Центробанк Індії закликав світ відмовитися від стейблкоїнів — високоризикований актив

Depositphotos

Індійський центральний банк закликав країни світу не розвивати приватні стейблкоїни, а робити акцент на цифрових валютах центральних банків (CBDC) як безпечнішій альтернативі. RBI зазначає, що стейблкоїни можуть становити серйозний ризик для фінансів та суверенітету грошей.

Reserve Bank of India (RBI) оприлюднив останній Фінансовий звіт про стабільність, де наголошує: CBDC забезпечують ті самі функції, що й стейблкоїни — швидкі, програмовані розрахунки — але з підтримкою центрального банку. RBI звертає увагу на ризики широкого впровадження приватних цифрових валют: нестійкість прив’язки токенів до фіатної валюти, потенційна втрата контролю над грошовою політикою та можливість обхідних схем капітальних потоків.

Регулятор додає, що після набрання чинності в США закону про регулювання стейблкоїнів їх значущість на світових ринках зросла, проте це не зменшує ризиків для країн, що розвиваються. RBI підкреслює, що приватні стейблкоїни можуть підірвати валютний суверенітет фінансових систем, особливо якщо вони активно використовуватимуться без відповідного нагляду. За оцінкою RBI, стейблкоїни є високоризиковими активами, які позиціонуються як альтернатива фіатним грошам, проте не відповідають ключовим критеріям: однорідності, гнучкості та стабільності.

У звіті також згадується, що RBI планує тестувати власну цифрову рупію у регіонах з обмеженим доступом до Інтернету, щоб оцінити ефективність CBDC у різних умовах. Крім того, індійський центральний банк повідомив про намір впровадити Asset Reserve Certificate (ARC) — національний стейблкоїн, який має зменшити відплив ліквідності у доларові стейблкоїни, підтримати внутрішню економіку та стимулювати попит на державні облігації.

“Центральний банк зберігає довіру до грошей, і саме тому CBDC повинні стати основою майбутньої платіжної інфраструктури, а не приватні стейблкоїни. Вони можуть обіцяти ефективні розрахунки, але без підтримки центрального банку вони не здатні гарантувати стабільність фінансової системи та захист інвесторів”, — наголошується у матеріалі.

Позиція RBI відображає глобальну тенденцію: навіть великі економіки не повинні нехтувати ризиками, пов’язаними з приватними цифровими валютами. Індія активно просуває цифрову рупію як пріоритетний інструмент розрахунків, нагадуючи, що гроші повинні залишатися суверенними, а не приватними. Таким чином, регулятор закликає світові органи фінансового контролю не лише обережно ставитися до стейблкоїнів, але й підтримувати впровадження CBDC як фундаменту фінансової стабільності та довіри до грошей.

Джерело: The Economic Times