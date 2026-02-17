"Зелений фільтр" у Fallout 3 з'явився не за планом: розробник-дальтонік його не помічав

Fallout 3

Співтворець серії Тім Кейн через свій дальтонізм випадково дізнався про “зелений фільтр” у Fallout 3. Для розробника одна з найобговорюваніших візуальних рис постапокаліптичного Вашингтона не була частиною плану.





За спогадами розробників, бос Bethesda Тодд Говард наполягав на конкретному відтінку і постійно перевіряв його під час розробки. Керівник художнього оформлення Іштван Пелі згадував, що будь-яка зміна кольору завершувалася фразою: “Ви ж змінили зелений”. Продюсер Крейг Лафферті говорив, що команда “втратила рахунок” скільки разів переробляла палітру, щоб зберегти саме той тон.

При цьому ветеран серії Тім Кейн довго взагалі не знав про існування цього фільтра. В інтерв’ю Game Informer він розповів, що вперше побачив гру ще до релізу — на показі для розробників перед E3 2008. Тоді він найбільше звернув увагу деталізацію столиці США, адже він виріс поруч із Вашингтоном.

“Я виріс недалеко від Вашингтона, округ Колумбія, і коли Тодд запросив мене подивитися Fallout 3 на E3 2008, я був вражений. Я подумав: “Це схоже на станцію метро! А там Монумент Вашингтона!” — згадуває Кейн.

А от стосовно зеленого тону, він лише сказав: “Я дальтонік, тому вся ця історія із зеленим відтінком просто не стосувалася мене”. Навіть якби Кейн звернув на нього увагу і заперечував, навряд чи це щось змінило б. Річ у тім, що Говард дуже хотів зберегти цю візуальну ідею. Зрештою цей відтінок став однією з головних візуальних “візитівок” гри, але водночас причиною суперечок серед фанатів. Шанувальники роками обговорювали, чи не переборщила Bethesda з радіоактивною палітрою.

Тим часом чутки про оновлену версію гри продовжують з’являтися. За даними ЗМІ, ремастер Fallout 3 готується до релізу, і студія прагне зробити його на рівні The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Реліз очікують не раніше 2027 року. Витоки про цей проєкт з’являються ще з 2023 року після документів, пов’язаних з угодою Microsoft і Bethesda.





Фанати сподівалися на раптовий анонс під час фіналу 2-го сезону серіалу Fallout у лютому, однак цього не сталося. Інсайдери також стверджують, що паралельно може розроблятися рімейк Fallout: New Vegas, хоча офіційно його не підтверджували.

