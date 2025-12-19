Тодд Говард оголосив новий канон: “Fallout 5 існуватиме у світі подій серіалу “Фолаут”

Новини Ігри 19.12.2025 comment views icon

Зараз триває випуск епізодів другого сезону серіалу “Фолаут”. Фанати можуть бути згодні не з усім, але офіційно це канон — так сказав Тодд Говард. Fallout 5 відбуватиметься саме в цьому світі.

Як дійшли до такого життя? Наразі триває серія інтерв’ю та виступів рамках маркетингу серіалу. Тодд Говард дає багато коментарів журналістам і видає пов’язані деталі малими порціями. Зокрема, він розповів про особисту роль виконавчого продюсера Джонатана Нолана. Екранізація Fallout могла відбутися набагато раніше, але Говард не хотів, щоб звичайні “режисери відеоігор” усе зіпсували. Але ж ось на обрії з’явився співавтор сценаріїв “Світу Дикого Заходу”, “Інтерстеллар” та “Темного лицаря”. “Виявилося, що він був великим шанувальником Fallout”, — сказав Тодд Говард в інтерв’ю BBC.

Джонатан Нолан: «Ми знаємо все про Fallout 5» — Тодд Говард просив команду серіалу уникати розбіжностей з майбутньою грою

“Коротко кажучи, так. Fallout 5 існуватиме у світі, де відбувалися або відбуваються історії та події шоу”, — каже голова Bethesda.

Говард зауважив, що вони стали “дуже близькими друзями”, працюючи над серіалом. Під час знімального процесу “усі учасники ділилися думкою про те, як вони хочуть трактувати його відповідність”. Саме цей процес призвів до раннього рішення, що телесеріал стане каноном у всесвіті Fallout.

Ветеран Bethesda Еміль Пагліаруло каже: “Все, що відбувається в серіалі, відбувалося в іграх або відбуватиметься в іграх”. Він згадує “нічні текстові повідомлення з питаннями, чи щось канонічно”, які передували зніманням. “Це завжди було довге листування. Це справді весело”.

Тодд Говард зауважує, що все ще відносно небагато людей грають в ігри, і це заважає ширшому розкриттю світу Fallout. Він назваd людей, котрі побоюються ігор, “заляканими”, та закликає все ж спробувати: “Я думаю, що це справді важливо, бо тепер вони є рівноправними фанатами світу”.

Джерело: PC Gamer

