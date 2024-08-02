Intel звільняє понад 15 000 працівників — на тлі новини акції компанії обвалились на 20%

Скрутні часи настали у компанії Intel. За підсумками другого кварталу 2024 року чипмейкер отримав збиток в розмірі $1,6 млрд. Це значно більше, ніж компанія втратила у попередньому кварталі – $437 млн.

«Наші фінансові показники у другому кварталі розчаровують, незважаючи на те, що ми досягли ключових віх у виробництві продуктів і технологій», — визнав генеральний директор Intel Пет Гелсінгер. «Наші доходи зросли не так, як очікувалося, і ми ще не повністю скористалися такими потужними тенденціями, як штучний інтелект».

Щоб виправити скрутне становище, керівництво Intel запускає масштабну кампанію з реструктуризації та скорочення витрат. Новий план економії передбачає скорочення витрат на $10 млрд на 2025 рік.

«Я хочу поділитися цією болючою новиною. Я знаю, що вам буде ще важче прочитати», – йдеться у записці Пета Гелсінгера до співробітників.

На своєму шляху до відновлення Intel оголосила про скорочення понад 15 тис. працівників. Загалом компанія має намір скоротити більш ніж 15% персоналу у рамках зазначеного плану скорочення витрат на $10 млрд. Наразі в компанії працює понад 125 тис. працівників, тому звільнення може охопити до 19 тис. осіб.

Крім того, щорічно до 2026 року Intel скорочуватиме витрати на дослідження та розробки на мільярди. Це дозволить скоротити капітальні витрати більш ніж на 20% вже цього року. Додатково компанія проведе реструктуризацію, щоб «припинити несуттєву роботу», і вона перегляне «всі активні проєкти та обладнання», щоб переконатися, що не витрачає занадто багато.

Варто зазначити, що дохід Intel у другому кварталі склав $12,8 млрд, що на 1% менше, ніж у минулому році. При цьому продукти компанії не є збитковими. Бізнес з випуску процесорів для ПК і серверів залишається прибутковим. Однак майже всі збитки в цьому та попередньому кварталах приніс бізнес з виробництва мікросхем Foundry. Компанія інвестує значні кошти в нові заводи та EUV літографію. Саме цей напрямок приніс $7 млрд операційних збитків у 2023 році та ще $2,8 млрд операційних збитків у другому кварталі 2024 року. Хоча компанія збирається отримати до $8,5 млрд фінансування уряду США в рамках Закону CHIPS, це не дуже рятує ситуацію.

Протягом останніх двох років Intel балансує між прибутковою та збитковою діяльністю. Як наслідок, за період з другого кварталу 2022 року до першого кварталу 2024 року компанія досягла сукупного позитивного результату в сумі $1,1 млрд. І останній квартал нівелював цей ефект через $1,6 млрд збитків.

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«Тепер Intel є найгіршою акцією технічної компанії в S&P 500 цього року», — писав ресурс CNBC у квітні.

Після оприлюднення плану щодо звільнення працівників та скорочення витрат акції Intel впали у ціні на 20%, передає Financial Times.

Джерело: The Verge