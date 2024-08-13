Золотий парашут: Intel дає до €500 000 вихідної допомоги за добровільне звільнення

В Ірландії Intel запропонувала працівникам з команди Leixlip вихідну допомогу до €500 тис. за добровільне звільнення. Нещодавно Intel оголосила про звільнення 15% співробітників для скорочення витрат.

Пропозиція, розповсюджена серед співробітників минулого тижня, дозволяє до 23 серпня подати заявку на звільнення за власним бажанням. Відповідно до запропонованих умов, співробітники, які мають стаж роботи понад два роки, можуть отримувати додаткову п’ятитижневу оплату за кожен рік служби. Це доповнення до встановленої в Ірландії двотижневої зарплати за рік служби, яка не перевищує €600 на тиждень.

Також пропозиція надає п’ятитижневу (не додаткову) оплату за рік роботи співробітникам, які працюють в Intel менш ніж два роки. Працівник може отримати вихідну допомогу вартістю до €500 тис., якщо буде схвалено добровільне звільнення. Ті, хто подав відповідну заяву, почують результат її розгляду 6 вересня та у разі схвалення покинуть Intel 30 вересня.

Наразі на Intel в Ірландії працює близько 4900 осіб. Якщо виробник мікросхем застосує 15% скорочення робочої сили, це означає звільнення близько 730 співробітників. Intel буде змушена звільнити їх примусово, якщо не буде достатньо охочих отримати план добровільного звільнення.

Але невідомо точно, чи застосує Intel квоту 15% безпосередньо в Ірландії. В компанії кажуть, що Intel все ще оцінює локальний вплив скорочень, тому наразі не розголошує цифр щодо звільнень в Ірландії.

У 2022 році Intel заохотила до 2000 працівників в Ірландії взяти тримісячну неоплачувану відпустку, щоб скоротити витрати. З жовтня 2022 року до кінця 2023 року компанія скоротила персонал приблизно на 5%.

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Нещодавно Intel перенесла великі обсяги виробництва процесорів до Ірландії. Під час нещодавньої розмови з фінансовими аналітиками Intel вказала на цей крок як на головний внесок у падіння валової рентабельності у кварталі. Головний фінансовий директор Девід Зінснер каже, що цей крок призвів до економії капітальних витрат у розмірі $1 млрд та принесе компанії користь у довгостроковій перспективі.

Джерело: Tom’s Hardware