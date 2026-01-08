ШІ-бульбашка здувається: Dell відмовляється від AI-маркетингу ноутбуків

Dell пішла проти тренду та майже повністю прибрала тему штучного інтелекту з офіційних анонсів нових ноутбуків — принаймні, на CES-2026. Виробник дійшов висновку, що споживачі наразі не сприймають AI як аргумент для купівлі нових пристроїв.

Як і багато великих компаній, Dell заздалегідь розіслала специфікації та пресматеріали до CES 2026 для пристроїв, які планує представити на виставці. Нові Dell XPS 14 і XPS 16, а також ноутбук і десктоп Alienware 16 Area-51 мають спільну рису, яка з першого погляду може бути неочевидною. З погляду “заліза” пристрої можна вважати готовими до майбутнього завдяки інтегрованим NPU. Втім, хоча всі три пристрої використовують чипсети, які інші виробники активно просувають через їхні AI-можливості, Dell повністю уникає теми AI у своїх маркетингових матеріалах.

В усьому пакеті матеріалів для CES 2026 штучний інтелект згадується лише в одному реченні. Це речення фактично є завершальним і, ймовірно, буде прочитане небагатьма, адже воно міститься у стандартному розділі “Про Dell”, який є в кожному пресрелізі. Більше жодних згадок про AI немає. Чи означає це, що Dell відійшла від штучного інтелекту і просто забула оновити футер? Видання PCGamer вирішило з’ясувати деталі та звернулося до Dell. Керівник напряму продуктів компанії Кевін Тервілліґер дав прямолінійну відповідь щодо AI.

“Ми дуже зосереджені на реалізації AI-можливостей пристроїв — фактично все, що ми анонсуємо, має NPU. Але за цей рік, особливо з погляду споживачів, ми зрозуміли: вони не купують пристрої через AI. Ба більше, я думаю, що AI швидше їх плутає, ніж допомагає зрозуміти конкретну користь”, — сказав Кевін.

Таким чином, на CES цього року Dell фактично робить подвійний розворот: повертає бренд XPS і відсуває AI на другий план, хоча ще минулого року AI був однією з ключових тем у пресрелізах компанії. Зрештою, підхід Dell виглядає логічним. Для споживачів локальні AI-застосунки для генерації тексту, зображень або відео все ще залишаються відносно складними в доступі. Крім того, AI-програми, попередньо встановлені виробниками або Microsoft, зазвичай мають невелику практичну цінність. Як приклад можна згадати LG Gram 17 зразка 2023 року, який постачався з функцією визначення присутності “з коробки”. Починаючи з модельного року 2025, ту саму функцію вже просувають як AI-інструмент.

Подібні історії є й у Dell, Acer, Asus та інших виробників ноутбуків, які раптово перейменували звичайне програмне забезпечення на AI-функції. Заради справедливості варто зазначити, що тепер ці програми працюють на NPU в нових процесорах Intel і AMD, що дозволяє значно підвищити їхню енергоефективність. І нарешті, Copilot+. Оскільки Microsoft Copilot не працює офлайн — так само як Gemini, ChatGPT чи Grok, — чіткої доданої цінності в цій функції також немає, якщо користувачі не залучають її для більш глибоких досліджень.

Джерело: NotebookCheck.net