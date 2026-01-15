Оперативна пам’ять: злодії викрадають DDR5 з робочих станцій, а користувачі переходять на DDR3

Зображення: Depositphotos, Micron

Здається, що оперативна пам’ять DDR4 вже не рятують від дефіциту DDR5, оскільки самі стали менш доступними. Зафіксоване зростання продажу материнських плат з DDR3.

Посилаючись на Board Channels, VideoCardz повідомляє, що продажі материнських плат DDR5 різко впали, а продажі DDR4 також послаблюються після короткочасного зростання. Водночас реалізація материнських плат DDR3, зросли вдвічі-втричі або більше, також добре продаються комплекти, що включають плати DDR3 та процесори Intel від 6–9 поколінь.

Вживану пам’ять DDR3 легко знайти, зокрема, на списаних офісних ПК та просто старих системах, тому покупці часто отримують пам’ять доволі дешево. Деякі системи DDR3 сумісні з потужними процесорами Xeon, котрі мають багато ядер та порівняно високу продуктивність, і можуть допомогти заощадливим покупцям у часи дефіциту. Окремі магазини вже скуповують старі ПК, щоб забезпечити для клієнтів компоненти прийнятної вартості.

Водночас оперативна пам’ять DDR5 стала “золотою”: деякі комплекти коштують як спортивне авто, магазини підіймають ціни на вже зроблені замовлення, а покупці отримують підробки. ITC.ua вже писав про викрадення комплектів пам’яті, ще один випадок стався у Південній Кореї.

Згідно з повідомленням на ZOD, злодії вдерлися в офіс конструкторського бюро. Поліція та викликані працівники побачили, що на шухлядах немає жодних слідів проникнення, натомість “загартоване скло збоку дизайнерських комп’ютерів було розбите”. Вочевидь цілеспрямоване пограбування обмежилося лише викраденням оперативної пам’яті: зникли чотири планки DDR5 Micron CL46 5600 32GB.

Автор допису зазначає, що бюро має спеціальний договір про відповідальність за відшкодування збитків з охоронною компанією, але там не змогли негайно компенсувати пам’ять через високу вартість. Комп’ютери збиралися минулого року, і тоді у збиральника була думка використати повністю металевий корпус, але він відкинув її з огляду на зручність обслуговування. Жартома чи ні, зараз дописувач міркує, чи не зробити йому кейс на заклепках.