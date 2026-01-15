Новини IT-бізнес 15.01.2026 comment views icon

Оперативна пам’ять: злодії викрадають DDR5 з робочих станцій, а користувачі переходять на DDR3

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Оперативна пам’ять: злодії викрадають DDR5 з робочих станцій, а користувачі переходять на DDR3
Зображення: Depositphotos, Micron

Здається, що оперативна пам’ять DDR4 вже не рятують від дефіциту DDR5, оскільки самі стали менш доступними. Зафіксоване зростання продажу материнських плат з DDR3.

Посилаючись на Board Channels, VideoCardz повідомляє, що продажі материнських плат DDR5 різко впали, а продажі DDR4 також послаблюються після короткочасного зростання. Водночас реалізація материнських плат DDR3, зросли вдвічі-втричі або більше, також добре продаються комплекти, що включають плати DDR3 та процесори Intel від 6–9 поколінь.

Вживану пам’ять DDR3 легко знайти, зокрема, на списаних офісних ПК та просто старих системах, тому покупці часто отримують пам’ять доволі дешево. Деякі системи DDR3 сумісні з потужними процесорами Xeon, котрі мають багато ядер та порівняно високу продуктивність, і можуть допомогти заощадливим покупцям у часи дефіциту. Окремі магазини вже скуповують старі ПК, щоб забезпечити для клієнтів компоненти прийнятної вартості.

Водночас оперативна пам’ять DDR5 стала “золотою”: деякі комплекти коштують як спортивне авто, магазини підіймають ціни на вже зроблені замовлення, а покупці отримують підробки. ITC.ua вже писав про викрадення комплектів пам’яті, ще один випадок стався у Південній Кореї.

Згідно з повідомленням на ZOD, злодії вдерлися в офіс конструкторського бюро. Поліція та викликані працівники побачили, що на шухлядах немає жодних слідів проникнення, натомість “загартоване скло збоку дизайнерських комп’ютерів було розбите”. Вочевидь цілеспрямоване пограбування обмежилося лише викраденням оперативної пам’яті: зникли чотири планки DDR5 Micron CL46 5600 32GB.

Автор допису зазначає, що бюро має спеціальний договір про відповідальність за відшкодування збитків з охоронною компанією, але там не змогли негайно компенсувати пам’ять через високу вартість. Комп’ютери збиралися минулого року, і тоді у збиральника була думка використати повністю металевий корпус, але він відкинув її з огляду на зручність обслуговування. Жартома чи ні, зараз дописувач міркує, чи не зробити йому кейс на заклепках.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Seagate досягає щільності HDD 6,9 ТБ на одному диску: можливі накопичувачі до 69 ТБ
NVIDIA підвищила продуктивність відеокарт у Windows 11 на 50%
Ентузіаст показав рідкісний демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
OCuLink у кожний ПК: Minisforum випустила карту розширення з роз’ємом для зовнішніх відеокарт
Дефіцит пам’яті: карти microSD великої місткості зникли в Японії
NVIDIA "пожирає" LPDDR5X: у 2026 році очікується подвійне здорожчання пам’яті, постраждають й бюджетні смартфони
ASUS призупинила постачання RTX 5090 за $4000 через "проблему якості"
Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus: 10-ядерний конкурент Core Ultra 7 265U
Керівники Apple заселяються в готелі поряд із заводами Samsung, щоб "забронювати" оперативну пам’ять
Дефіцит пам’яті: NVIDIA та партнери переорієнтовуються на відеокарти з 8 ГБ
MSI анонсувала RTX 5090 Lightning з дисплеєм та живленням 1600 Вт від двох роз’ємів — відеокарту вже розігнали
Samsung DDR5 здорожчала в Кореї у три рази за три місяці, на Тайвані продають ОЗП лише разом з материнськими платами
NVIDIA повернула підтримку PhysX у відеокарти RTX 50
Intel знову за своє: Core Ultra X7 358H на 15% повільніший за Core Ultra 7 265H у попередньому тесті
“NVIDIA хоче спалити мій будинок”: компанія відмовилася замінити RTX 5090 FE зі зламаним фіксатором кабелю
Сайт AMD підтверджує Ryzen 7 9850X3D
AMD готує до 288 МБ 3D V-Cache на процесорах Zen 6 — відповідь на кеш bLLC в Intel Nova Lake
AMD представила процесори Ryzen AI 400: більші частоти, підтримка швидшої пам’яті та кращі результати в іграх
GPU Xe3 в процесорах Intel Panther Lake показали продуктивність як в мобільної RTX 3050 Ti, — Geekbench
“1600-ватна” відеокарта споживає лише 1000 Вт: MSI RTX 5090 Lightning представлена офіційно
Samsung відмовила у продажі пам’яті сама собі, Galaxy S26 очікує здорожчання
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати