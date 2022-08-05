Intel очікує перші ПК з підтримкою Wi-Fi 7 вже у 2024 році — новий стандарт забезпечить швидкість передачі даних до 5,8 Гбіт/с

Компанія Intel повідомила, що у 2024 або 2025 роках повинні з’явитися комп’ютери й ноутбуки з підтримкою бездротового стандарту зв’язку Wi-Fi 7 (802.11be). Він зможе забезпечувати 2-кратний приріст швидкості передачі даних у порівнянні з Wi-Fi 6 та 6E. Організація IEEE розраховує завершити розробку специфікацій Wi-Fi 7 у 2024 році, а деякі виробники вже працюють над чорновими специфікаціями.

Віцепрезидент Intel з бездротових рішень Ерік Маклафлін розповів про плани компанії:

«[Wi-Fi 7] з’явиться в комп’ютерних пристроях, таких як ноутбуки, до 2024 року … ми очікуємо, що він з’явиться на основних ринках у 2025 році».

Швидкість передачі даних Wi-Fi 7 може досягати 5,8 Гбіт/с. Стандарт зможе використовувати частотні діапазони 2,4 ГГц, 5 ГГц та 6 ГГц. На додаток до смуг пропускання каналів 20, 40, 80 і 160 МГц Wi-Fi 7 може використовувати смугу 320 МГц. Сумісні пристрої повинні забезпечувати інтелектуальне перемикання між діапазонами для кращого керування трафіком.

«З каналами 320 МГц ми, ймовірно, побачимо нові способи використання Wi-Fi, де ви зможете робити такі речі, як з’ясовувати, чи є хтось у кімнаті, скільки там людей, рухаються вони чи ні», – заявляє Маклафлін.

Джерело: techspot