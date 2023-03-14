Інженер з Норвегії створив PotatoP — «ноутбук», який може працювати до 2 років на одному заряді батареї

Однією з проблем сучасних ноутбуків є відносно невеликий час автономної роботи – навіть найкращі моделі можуть «прожити» в економному режимі 15-20 годин. Однак інженер з Норвегії Андреас Еріксен стверджує, що створив лептоп, який може місяцями працювати на одному заряді.

Пристрій, який він назвав PotatoP, оснащений платою Sparkfun Artemis з мікропроцесором Arm Cortex-M4F з частотою 96 МГц та 4,4-дюймовим монохромним дисплеєм Sharp Memory (щось середнє між E-Ink та рідкокристалічним дисплеєм), який не має підсвічування і споживає мінімальну кількість енергії.

Сам чип споживає менш як 6 мА, а як джерело живлення у пристрої використовується літій-полімерний акумулятор на 12 000 мА·год та вбудована сонячна панель

При цьому потужності ноутбука достатньо для роботи в середовищі LISP, а базується ноутбук на операційній системі PotatOS, як її називає сам автор.

За словами інженера, він втомився постійно підзаряджати свій ноутбук під час роботи, тому й вирішив розробити пристрій, який в довгостроковій перспективі взагалі не залежатиме від електрики з розетки.

Перше покоління PotatoP за наявності достатнього освітлення може пропрацювати до двох років, каже Еріксен.

Раніше ми розповідали про найбільший у світі ігровий ноутбук – у якості дисплея автори використали 43-дюймовий телевізор, який помістили в коробку, виготовлену з дерева, вінілу та АБС-пластику. Обчислювальні ресурси «ноутбука» забезпечені вбудованою системою Intel NUC. Вона оснащена процесором Core i7-1165G7 та дискретною відеокартою NVIDIA GeForce RTX 2060.

Джерело: gadgettendency