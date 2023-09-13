iOS 17 та iPadOS 17 вийдуть 18 вересня, а macOS Sonoma затримається до 26 вересня. Передрелізні версії апдейтів вже доступні

Apple представила кандидати на випуск (Release Candidate) своїх операційних систем iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS Sonoma та tvOS 17. Доступ до них можуть отримати розробники та учасники бета-тесту.

RC-збірки операційних систем Apple ─ це версії, що випускаються розробникам і бета-тестерам за кілька днів до того, як вони будуть представлені широкому загалу. Якщо у цих збірках не буде виявлено серйозних проблем, вони будуть поширені серед усіх користувачів.

Разом з тим Apple назвала терміни виходу фінальних версій iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 і macOS Sonoma.

iOS 17 та iPadOS 17

Операційні системи iOS 17 та iPadOS 17 стануть доступними для публічного завантаження 18 вересня. Вони принесуть низку нових функцій, таких як Live Voicemail, режим StandBy, новий застосунок Journal. Для активації голосового асистента буде достатньо сказати Siri. Користувачі зможуть створювати стікери, що настроюються, і встановлювати Contact Posters. iOS 17 сумісна з iPhone XS та новішими моделями.

iPadOS 17 додатково покращить взаємодію з віджетами та дозволить персоналізувати екран блокування. Також покращено роботу з PDF-файлами в Notes. І ще планшети Apple нарешті отримають застосунок Health, який дозволить контролювати показники здоров’я, фізичної форми та самопочуття. iPadOS 17 сумісна з моделями iPad 6-го покоління, iPad mini 5-го покоління, iPad Air 3-го покоління та 12,9-дюймовими моделями iPad Pro 2-го покоління або новіше.

watchOS 10

Операційна система для розумного годинника watchOS 10 також вийде 18 вересня. Ця версія повертає віджети, додає нові циферблати, режим відстеження їзди велосипедом. У Apple Watch Series 9 команди Siri оброблятимуться на пристрої. Також покращено керування ─ подвійне торкання пальців на тій же руці, на якій знаходиться годинник, дозволяє виконувати такі дії, як відповідь на виклик або виклик віджета Smart Stack.

macOS Sonoma

macOS Sonoma можна буде встановити на комп’ютери та ноутбуки Apple, починаючи з 26 вересня. Sonoma додає до macOS ряд функцій, які роблять настільну операційну систему більш схожою на iOS. Користувачі Mac побачать віджети робочого столу, функції відеоконференцій та новий ігровий режим, який підвищує частоту кадрів та зменшує затримку під час гри. Також готуються нові функції відеоконференцій, у тому числі інструменти спільного використання екрана та накладання Presenter, яке дозволяє переміщатися перед спільним екраном. Safari також отримує низку нових функцій, включаючи профілі браузера.

macOS Sonoma сумісна з MacBook або Mac Mini 2018 року випуску, iMac 2019, iMac Pro 2017, Mac Pro 2019 або Mac Studio 2022 року.

tvOS 17

Вихід tvOS 17 заплановано на 18 вересня. Це оновлення дає змогу здійснювати дзвінки FaceTime через Apple TV, використовуючи iPhone як вебкамеру. Водночас покращено центр управління, який полегшує роботу без пульта ДУ. Тепер можна використовувати iPhone, щоб знайти його.