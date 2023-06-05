Новини Софт 05.06.2023 о 21:53

Apple повертає віджети у watchOS 10

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Apple повертає віджети у watchOS 10

У watchOS 10 до користувачів Apple Watch повернулися віджети. Поворот цифрової кнопки викликає набір віджетів та дозволяє прокручувати їх. Це новий механізм взаємодії з годинником, який може змінити досвід користувача. Натискання кнопки викликає сітку програм або “стільник”, залежно від налаштувань.

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Apple возвращает виджеты в watchOS 10

Звичайно, додалися нові циферблати. Додалися абстрактні зображення під настрій та стандартизовані контрольні психологічні тести у програмі Mindfulness. З функцій здорового життя з’явився режим їзди велосипедом.

Програма Health в Apple Watch тепер може вимірювати, скільки часу ви проводите при денному світлі. Відстань до екрана – ще один параметр, що вимірюється, що показує, наскільки далеко ви знаходитесь від пристрою. Дані про психічне та фізичне здоров’я будуть зашифровані в самому додатку.

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Розробники зможуть почати працювати з операційною системою вже сьогодні, публічна бета-версія очікується наступного місяця. Користувачі отримають остаточну версію цієї осені разом з новим годинником Apple Watch 9.

Джерело: The Verge, Apple


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