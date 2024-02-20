iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max ймовірно матимуть два нових кольори — Desert Yellow/Desert Titanium та Cement Gray/Titanium Gray.

Згідно з останнім витоком, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max будуть доступні у двох нових кольорах, які називатимуться Desert Yellow/Desert Titanium та Cement Gray/Titanium Gray.

Інформація з’явилася через акаунт Х Majin Blue:

Desert Yellow/Desert Titanium (Пустельний жовтий), схожий на золотий iPhone 14 Pro, але глибший і важчий.

Cement Gray/Titanium Gray (Цементно-сірий) — відтінок космічного сірого (space gray), схожий на той, що використовується в iPhone 6. Інші можливі кольори також обговорюються.

Based on the information I was able to find, the new colors of the iPhone 16 Pro could be

Desert Yellow (Desert Titanium) similar to the gold of the iPhone 14 Pro but deeper and heavier

Cement Gray (Titanium Gray) a shade of space gray similar to that used on iPhone 6. Other… pic.twitter.com/BWlYwAquS8 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 19, 2024

Схоже, що Apple ще не визначилася з остаточними назвами для жодного з кольорів, тому зможе використати реакцію на витік, щоб обрати з двох варіантів кожного з них. Втім, навіть сам автор наголошує, що це чутки й до інформації треба ставитися відповідно. Він чув і про інші варіанти, але вони звучали занадто нереалістично.

Курс UX/UI Designer. За 12 місяців ви виростете з початківця — до джуна. Для цього розберете функціонал Figma. Вибудуєте воркфлоу роботи над проєктом: від клієнтського брифу й рисерчу — до презентації. Інформація про курс

Apple зазвичай випускає iPhone Pro в чотирьох кольорах, а білий і чорний є основними, схоже, що варіанти Blue Titanium і Natural Titanium з покоління iPhone 15 Pro можуть зникнути.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!