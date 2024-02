iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max ймовірно матимуть два нових кольори — Desert Yellow/Desert Titanium та Cement Gray/Titanium Gray.

Згідно з останнім витоком, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max будуть доступні у двох нових кольорах, які називатимуться Desert Yellow/Desert Titanium та Cement Gray/Titanium Gray.

Інформація з’явилася через акаунт Х Majin Blue:

Based on the information I was able to find, the new colors of the iPhone 16 Pro could be

Desert Yellow (Desert Titanium) similar to the gold of the iPhone 14 Pro but deeper and heavier

Cement Gray (Titanium Gray) a shade of space gray similar to that used on iPhone 6. Other… pic.twitter.com/BWlYwAquS8

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 19, 2024