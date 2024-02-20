Новини Пристрої 20.02.2024 о 16:06 comment views icon

iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max ймовірно матимуть два нових кольори — Desert Yellow/Desert Titanium та Cement Gray/Titanium Gray.

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Юрій Орос

Автор новин

iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max ймовірно матимуть два нових кольори — Desert Yellow/Desert Titanium та Cement Gray/Titanium Gray.

Згідно з останнім витоком, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max будуть доступні у двох нових кольорах, які називатимуться Desert Yellow/Desert Titanium та Cement Gray/Titanium Gray.

Інформація з’явилася через акаунт Х Majin Blue:

Desert Yellow/Desert Titanium (Пустельний жовтий), схожий на золотий iPhone 14 Pro, але глибший і важчий.
Cement Gray/Titanium Gray (Цементно-сірий) — відтінок космічного сірого (space gray), схожий на той, що використовується в iPhone 6. Інші можливі кольори також обговорюються.

Схоже, що Apple ще не визначилася з остаточними назвами для жодного з кольорів, тому зможе використати реакцію на витік, щоб обрати з двох варіантів кожного з них. Втім, навіть сам автор наголошує, що це чутки й до інформації треба ставитися відповідно. Він чув і про інші варіанти, але вони звучали занадто нереалістично.

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