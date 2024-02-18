Apple вбудує в iPhone 16 Pro спінер? Новий дуже дивний рендер можливого дизайну блоку камер

Раніше у мережі з’явилися чутки то рендери щодо вертикального дизайну камер Apple iPhone 16. Але новий рендер, який створив інформатор за мотивами отриманих даних змусить багатьох усміхнутися та згадати колишню можу на спінери. Камери на задній панелі iPhone 16 в цілому повернуть дизайн, схожий на iPhone 12, але є нюанс.

Based on the information I was able to obtain it seems that the new iPhone 16 Pro will have a new design for the camera module, this should be very similar to what Apple is currently testing pic.twitter.com/wjdOcZ1lKb — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 17, 2024

Згідно із зображеннями, опублікованими інформатором Majin Bu в X Twitter, iPhone 16 Pro матиме новий дизайн для модулів камери. Зараз ми бачимо об’єктиви камер в окремих круглих острівцях. За чутками, дизайн об’єднує всі круглі модулі в єдиний блок.

Цілком імовірно, що Apple може перейти на новий дизайн блоку камер iPhone 16, але поки занадто рано говорити. Як згадувалося, компанія тестує широкий спектр прототипів для моделей Pro, продемонстровані зміни можуть бути частиною процесу.

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Автор витоку зазначає, що цей рендер може не стати фактичним варіантом модуля камери». Як і інші чутки, цю теж слід сприймати з недовірою. У будь-якому випадку, до виходу iPhone 16 ще дуже багато часу.

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