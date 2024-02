Apple вбудує в iPhone 16 Pro спінер? Новий дуже дивний рендер можливого дизайну блоку камер

Раніше у мережі з’явилися чутки то рендери щодо вертикального дизайну камер Apple iPhone 16. Але новий рендер, який створив інформатор за мотивами отриманих даних змусить багатьох усміхнутися та згадати колишню можу на спінери. Камери на задній панелі iPhone 16 в цілому повернуть дизайн, схожий на iPhone 12, але є нюанс.

Based on the information I was able to obtain it seems that the new iPhone 16 Pro will have a new design for the camera module, this should be very similar to what Apple is currently testing pic.twitter.com/wjdOcZ1lKb

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 17, 2024