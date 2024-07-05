iPhone 17 Slim: все, що відомо про тонший та найдорожчий смартфон Apple

Очікується, що у 2025 році у лінійці iPhone 17 компанія Apple припинить випуск версії iPhone Plus. Натомість компанія запропонує нову версію iPhone Slim, хоча це не остаточна назва. І хоча до виходу цієї моделі ще понад рік, деякі характеристики iPhone 17 Slim вже відомі завдяки авторитетним джерелам.

Отже, iPhone 17 Slim матиме «значно тонший» алюмінієвий корпус та вужчий Dynamic Island. Пристрій отримає трохи менший дисплей. Наприклад, нинішня версія iPhone 15 Plus має 6,7-дюймовий дисплей. Майбутній модифікації Slim, яка витіснить Plus, різні джерела приписують 6,55- або 6,6- дюймовий дисплей. Зазначається, що Apple все ще тестує різні варіанти дизайну для тоншого телефону, тому розмір дисплея може змінитися до моменту випуску пристрою.

За чутками, зміниться задня панель. iPhone 17 Slim матиме камери в місцях, які раніше не використовувалися для цього. Задні камери можуть бути переміщені у «центр зверху». Система камер Apple iPhone займає верхній лівий кут, починаючи з моделі 2007 року. Вся лінійка iPhone 17 матиме 24-мегапіксельну фронтальну камеру з шестиелементним об’єктивом. Зараз фронтальні камери iPhone 14 і 15 мають 12-мегапіксельні сенсори та об’єктиви з 5 елементів. Ці зміни повинні покращити якість та деталізацію знімків.

iPhone 17 Slim матиме 8 ГБ оперативної пам’яті порівняно з 6 ГБ пам’яті в iPhone 15 Plus. Пристрій буде оснащений чипом Apple A19. Усі моделі iPhone 17 матимуть дисплей із антибліковим покриттям, який є більш стійким до подряпин, ніж Apple Ceramic Shield. Також усі моделі iPhone 17 матимуть OLED-дисплеї з підтримкою ProMotion, що дозволяє змінювати частоту оновлення від 1 Гц до 120 Гц, коли це необхідно. Нині ця можливість доступна лише для моделей лінійки Pro.

Різноманітні зміни призведуть до здорожчання смартфона. Очікується, що тонший iPhone 17 може мати вищу ціну, ніж модель Pro Max, яка наразі починається від $1199, що свідчить про те, що пристрій стане новою найдорожчою моделлю в лінійці, перевершивши iPhone 17 Pro Max. Якщо це так, то, можливо, “iPhone Slim” в кінцевому підсумку стане “iPhone Ultra”, про який ходили чутки кілька років.

Джерело: macrumors

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.