«Історії українського IT» — нова документалка про становлення та досягнення галузі за минулі 30 років

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров представив документальний фільм про історію українського ІТ. У стрічці тривалістю 46 хвилин безпосередні учасники подій розповідають про зародження та становлення однієї з провідних галузей економіки України, охоплюючи 30-річний період: від перших, ще радянських, комп’ютерів та програмістів до наших днів.

«Українське IT — чи не єдина галузь економіки, яка продовжує стрімко розвиватися попри війну. Це — нові робочі місця, сміливі проєкти на мільярди доларів, інвестиції та підтримка армії. Дивіться документальний фільм про шлях української IT-сфери від зародження до найпотужнішої галузі країни», — Михайло Федоров.

Особисті історії про перші комп’ютерні клуби, стихійні ринки, стартапи на мільярди і шалені ідеї розкажуть відомі особистості IT-сфери. Участь у зніманні брали:

Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації;

Василь Хмельницький, UNIT.City;

Тарас Кицмей, SoftServe;

Олексій Скрипник і Олексій Скрипник-молодший, ELEKS;

Євгеній Уткін, Квазар-Мікро;

Ярослав Ажнюк, Petcube;

Олександр Конотопський, Ajax Systems;

Олександр Косован, MacPaw;

Роман Могильний, Reface та Zibra;

Софія Швець, Let’s Enhance;

Антон Мельник, Ukrainian Tech Ecosystem, Міністерство цифрової трансформації;

Ілля Кабачинський, AIN.ua;

Владислава Зацаринна, DOU.ua;

Дар’я Лещенко, SupportYourApp;

Роман Апостол, Mate Academy.

Фільм «Історії українського IT» створено інноваційним парком UNIT.City та студією KNIFE! Films за сприяння ютуб-каналу СЛУХ, на якому і розміщено. Його знімання стартувало ще у 2021 році, у 2022 стрічку було завершено завдяки підтримці міжнародних партнерів України.

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Версію з англійським дубляжем «Ukrainian IT Stories» можна подивитися на державному каналі UNITED24.

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