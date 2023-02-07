«Історії українського IT» — нова документалка про становлення та досягнення галузі за минулі 30 років

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров представив документальний фільм про історію українського ІТ. У стрічці тривалістю 46 хвилин безпосередні учасники подій розповідають про зародження та становлення однієї з провідних галузей економіки України, охоплюючи 30-річний період: від перших, ще радянських, комп’ютерів та програмістів до наших днів.
«Українське IT — чи не єдина галузь економіки, яка продовжує стрімко розвиватися попри війну. Це — нові робочі місця, сміливі проєкти на мільярди доларів, інвестиції та підтримка армії. Дивіться документальний фільм про шлях української IT-сфери від зародження до найпотужнішої галузі країни», — Михайло Федоров.
Особисті історії про перші комп’ютерні клуби, стихійні ринки, стартапи на мільярди і шалені ідеї розкажуть відомі особистості IT-сфери. Участь у зніманні брали:
- Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації;
- Василь Хмельницький, UNIT.City;
- Тарас Кицмей, SoftServe;
- Олексій Скрипник і Олексій Скрипник-молодший, ELEKS;
- Євгеній Уткін, Квазар-Мікро;
- Ярослав Ажнюк, Petcube;
- Олександр Конотопський, Ajax Systems;
- Олександр Косован, MacPaw;
- Роман Могильний, Reface та Zibra;
- Софія Швець, Let’s Enhance;
- Антон Мельник, Ukrainian Tech Ecosystem, Міністерство цифрової трансформації;
- Ілля Кабачинський, AIN.ua;
- Владислава Зацаринна, DOU.ua;
- Дар’я Лещенко, SupportYourApp;
- Роман Апостол, Mate Academy.
Фільм «Історії українського IT» створено інноваційним парком UNIT.City та студією KNIFE! Films за сприяння ютуб-каналу СЛУХ, на якому і розміщено. Його знімання стартувало ще у 2021 році, у 2022 стрічку було завершено завдяки підтримці міжнародних партнерів України.
Версію з англійським дубляжем «Ukrainian IT Stories» можна подивитися на державному каналі UNITED24.
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