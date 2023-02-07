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«Історії українського IT» — нова документалка про становлення та досягнення галузі за минулі 30 років

«Історії українського IT» — нова документалка про становлення та досягнення галузі за минулі 30 років

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров представив документальний фільм про історію українського ІТ. У стрічці тривалістю 46 хвилин безпосередні учасники подій розповідають про зародження та становлення однієї з провідних галузей економіки України, охоплюючи 30-річний період: від перших, ще радянських, комп’ютерів та програмістів до наших днів.

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«Українське IT — чи не єдина галузь економіки, яка продовжує стрімко розвиватися попри війну. Це — нові робочі місця, сміливі проєкти на мільярди доларів, інвестиції та підтримка армії. Дивіться документальний фільм про шлях української IT-сфери від зародження до найпотужнішої галузі країни», — Михайло Федоров.

Особисті історії про перші комп’ютерні клуби, стихійні ринки, стартапи на мільярди і шалені ідеї розкажуть відомі особистості IT-сфери. Участь у зніманні брали:

  • Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації;
  • Василь Хмельницький, UNIT.City;
  • Тарас Кицмей, SoftServe;
  • Олексій Скрипник і Олексій Скрипник-молодший, ELEKS;
  • Євгеній Уткін, Квазар-Мікро;
  • Ярослав Ажнюк, Petcube;
  • Олександр Конотопський, Ajax Systems;
  • Олександр Косован, MacPaw;
  • Роман Могильний, Reface та Zibra;
  • Софія Швець, Let’s Enhance;
  • Антон Мельник, Ukrainian Tech Ecosystem, Міністерство цифрової трансформації;
  • Ілля Кабачинський, AIN.ua;
  • Владислава Зацаринна, DOU.ua;
  • Дар’я Лещенко, SupportYourApp;
  • Роман Апостол, Mate Academy.

Фільм «Історії українського IT» створено інноваційним парком UNIT.City та студією KNIFE! Films за сприяння ютуб-каналу СЛУХ, на якому і розміщено. Його знімання стартувало ще у 2021 році, у 2022 стрічку було завершено завдяки підтримці міжнародних партнерів України.

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Версію з англійським дубляжем «Ukrainian IT Stories» можна подивитися на державному каналі UNITED24.

З матеріалів ITC.ua ви дізнаєтесь про всі значущі новини IT, а також про те, як знайти роботу в IT, про найкращих роботодавців в українському IT-секторі, про труднощі у вивченні IT-спеціальностей та про досягнення галузі в Україні за минулий, найважчий для всіх рік:

ІТ-сектор за 11 місяців 2022 року заробив на експорті $6,6 млрд (45% всього обсягу) — це досі єдина галузь, яка стабільно зростає попри війну

 


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