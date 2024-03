В HBO спростували чутки про те, що Педро Паскаль завершив знімання у 2-му сезоні «Останніх з нас»

Вперше оновлення щодо графіка актора опублікував Деніел Ріхтман, якого видання IGN називає «надійним інсайдером».

Ріхтман зазначив, що Педро Паскаль припинив роботу над серіалом, попри те, що знімання другого сезону все ще тривають і не завершаться раніше серпня 2024 року. Чутки звучали ще дивніше від того, що саме виробництво, як анонсував шоуранер Крейг Мезін, мало стартувати лише 12 лютого.

Водночас в HBO спростували інформацію, яку Ріхтман надав щодо Паскаля.

Педро Паскаль виконав одну з головних ролей у першому сезоні — суворого контрабандиста Джоела, який супроводжує підлітку Еллі (Белла Рамзі) у «подорожі» постапокаліптичними США. Актор став зіркою року за версією сайту IMDb та був відзначений премією SAG Awards 2024 як найкращий актор драматичного серіалу.

Дебютний сезон шоу, заснований на подіях гри The Last of Us, випущеній для PS3 у 2013 році, складався з 9 епізодів, які під час трансляцій невпинно били рекорди з переглядів. Згодом «Останні з нас» досяг звання серіалу, який переглядали найбільше на HBO за весь час, та номінували на 24 премії «Еммі» (зрештою серіал отримав 8 трофеїв). Про те, що шоу подовжено, оголосили за два тижні після виходу останньої серії першого у березні. А вже у серпні співавтори анонсували аж 4 сезони для постапокаліптичного шоу.

HBO також оголосила про нову команду режисерів, яка приєдналася до другого сезону «Останніх з нас» — на чолі з Марком Майлодом, який працював над «‎Спадкоємцями» та «‎Грою престолів». Крейг Мезін та Ніл Дракман, як і раніше, шоураннери та виконавчі продюсери шоу.

Продовження адаптуватиме другу гру серії The Last of Us Part 2, а дія розгортатиметься після травматичних подій у лікарні Санта-Барбари. Тут також з’явиться персонаж Еббі, яку зіграє Кейтлін Дівер («Освіта‎», «Ніхто тебе не врятує»).

В HBO також повідомили, що другий сезон «The Last of Us‎» вийде не раніше 2025 року.

