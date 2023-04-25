Ймовірна причина перегорання Ryzen 7000 — перенапруга при розгоні пам’яті AMD EXPO. MSI, ASUS та Gigabyte вже випустили нові версії UEFI

Вихід з ладу процесорів AMD Ryzen 7800X3D та інших чипів з 3D V-Cache спонукав виробників шукати розв’язання проблеми. Творці материнських плат видаляють проблемні версії BIOS, деякі у співпраці з AMD вже випустили виправлені версії прошивки. Водночас оверклокер Der8auer виявив аналогічну несправність у випадку Ryzen 9 7900X (без X3D).

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Оновлення BIOS від MSI обмежує напругу 7000X3D – зараз доступні значення лише у бік зниження. При цьому поки не було свідчень про вихід з ладу плат MSI та процесорів на них. Компанія опублікувала у Reddit пост щодо проблеми:

Вихід з ладу процесорів спостерігався в основному на платах ASUS та Gigabyte. Обидва виробники також випустили оновлення та закрили доступ до старих версій BIOS. ASUS випустила заяву з проблеми: як можлива причина несправності вказується застосування профілів розгону пам’яті AMD EXPO та зміна напруги SoC.

Igor’s LAB зазначає, що контакти, які перегоріли є частиною шини напруги VDDCR, що забезпечує живлення ядра. Однак їхній вихід із ладу є лише наслідком проблеми, як і здуття відповідної ділянки.

Дослідники також наголосили, що проблема пов’язана з використанням профілів EXPO. Погана новина полягає у тому, що їхнє використання вважається розгоном та може спричинити відмову у гарантійній заміні. Проте ASUS запропонувала принаймні одному з користувачів заміну процесора та системної плати.

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Більш загальний характер проблеми підтвердив Der8auer, причетний до її виявлення. Він уважно вивчив власний процесор Ryzen 9 7900X (не X3D), на якому виявив таку ж опуклість. Це означає, що проблема може торкнутися і серії чипів X, хоча про інші подібні випадки повідомлень не було.

Один з коментаторів посту Igor’sLAB сформулював здогадку щодо причини проблеми:

«Це пов’язано з параметрами EXPO, які вказує AMD. ASUS та Gigabyte впровадили їх один в один, не звертаючи уваги на нову CCD X3D. У той час як процесори X витримують вищу напругу [хоча, як показано вище, в повному обсязі – ред.], X3D «вмирають» один за одним через більшу чутливість. Як тільки профіль EXPO включений, напруги CPU SOC та CPU VDDIO/MC збільшуються до 1,36-1,4 В, іноді до 1,5 В у Windows, що призводить до миттєвої «смерті» X3D. Якщо ви встановите усі правильні значення напруги вручну, проблем не буде.»

AMD зараз досліджує несправність, ймовірно, пізніше надійде офіційна заява компанії.

Джерело: VideoCardz і VideoCardz