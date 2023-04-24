Процесор AMD Ryzen 7 7800X3D згорів та пошкодив плату, випадок не був поодиноким

Один з користувачів Reddit поділився фото деформованого процесора AMD Ryzen 7 7800X3D та зіпсованого сокета AM5. За словами власника, він повернувся додому та застав вентилятор процесора на повних оборотах, система при цьому видавала помилку. Розбирання виявило здуття на чипі та відповідну деформацію процесорного роз’єму.

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Інші користувачі підтвердили аналогічні інциденти, а команда Gamers Nexus побажала купити пошкоджені компоненти для дослідження. Відомий оверклокер der8auer також зіткнувся зі згорілим процесором 7000X3D під час спроби розгону. За словами досвідченого ентузіаста, він не очікував, що чип може вийти з ладу так рано та практично без навантаження – прямо з BIOS.

Про точну причину виходу з ладу Ryzen 7800X3D говорити рано, але ймовірно сталася деформація контактного майданчика через перегрівання. Враховуючи, що проблема не торкнулася звичайних процесорів AMD 7000X, наявність 3D V-Cache може мати відношення до перегріву. Додатковий кеш, з яким взаємодіє лише частина ядер, обмежує розгінний потенціал.

Винними можуть бути й некоректні режими BIOS, які надто сильно розганяють процесор автоматично. Нещодавно Asus оновила програмне забезпечення деяких материнських плат на AMD X670, при цьому відкликала попередні версії, але для низки плат вони все ще доступні. Виробники матплат та AMD поки не прокоментували ситуацію. Власникам процесорів X3D поки що рекомендується утриматися від експериментів з розгоном та подбати про достатнє охолодження.

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Джерело: Tom’s Hardware