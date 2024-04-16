Камері iPhone 16 Pro приписують надтонке покриття, що зменшить відблиски та ореоли

Корейські джерела стверджують, що Apple тестує нову технологію оптичного покриття для майбутніх камер iPhone. Вона допоможе покращити якість фотографій за рахунок зменшення таких артефактів, як відблиски та ореоли.

Зазначається, що Apple розглядає можливість впровадження нового обладнання ALD (atomic layer deposition) у процес виробництва об’єктивів камери iPhone. ALD дозволяє здійснювати нанесення матеріалів на підкладку по одному атомному шару за раз, що дозволяє надзвичайно точно контролювати товщину та склад. Використання такого обладнання дозволяє виробникам наносити дуже тонкі шари матеріалів на напівпровідникові пристрої, включаючи компоненти камер.

У випадку об’єктивів камер ALD можна використовувати для нанесення антиблікових покриттів, які можуть допомогти зменшити фотографічні артефакти, як-от смуги світла та ореоли. Зазвичай вони можуть утворюватися на кінцевому зображенні, коли яскраве джерело світла, наприклад сонце, світить прямо на об’єктив.

ALD також може зменшити ореоли ─ тип спотворення зображення, коли на фотографії з’являються слабкі вторинні зображення, як правило, навпроти яскравого джерела світла. Це відбувається, коли світло відбивається вперед і назад між поверхнями елементів об’єктива та сенсором камери.

Крім того, матеріали, що застосовуються за допомогою ALD, можуть захистити систему об’єктивів камери від пошкодження навколишнім середовищем, не впливаючи на здатність сенсора ефективно вловлювати світло.

Джерело стверджує, що цей виробничий процес буде застосовано до «моделі Pro» в лінійці Apple iPhone «наступного покоління». Це можна розглядати як посилання на одну або обидві моделі преміумкласу в серії iPhone 16. Хоча, враховуючи час появи цієї інформації, можливо, цей метод тестується для моделей iPhone 17 Pro, які вийдуть наступного року.

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Очікується, що обидві майбутні моделі iPhone 16 Pro матимуть телефото модуль з тетрапризмою та 5-кратним оптичним збільшенням. Наразі ця функція є ексклюзивною для iPhone 15 Pro Max у лінійці смартфонів Apple.

Джерело: macrumors