Кандидатів для повісток в реєстрі «Оберіг» обиратимуть за принципом таргетованої реклами, — Міноборони

В Міноборони пояснили, кому надійде повістка з ТЦК першочергово і за якими критеріями обиратимуть потенційних кандидатів.

Нагадаємо, що 16 липня минув останній день з 60 відведених для оновлення даних — нині вимогу виконали 4 млн українців (близько 2,7 млн через застосунок Резерв+, решта — через ТЦК чи ЦНАП). Далі дані, внесені до реєстру «Оберіг», використовуватимуть для того, щоб визначити кому надіслати повістку першочергово — це можуть зробити автоматично, задавши необхідні критерії пошуку (як-от вік чи спеціальність).

«Генштаб розуміє, які потреби у них зараз є — які професійні навички, який вік людей і їх умовний профайл, який має бути. Це схоже на таргетовану рекламу. Тобто, ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час» — каже заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За допомогою реєстру визначатимуть й тих, хто уникає виконання військового обов’язку і стосовно кого в поліцію потраплять подання на затримання і примусове доставлення до ТЦК.

Також «Оберіг» відображатиме дані про відкриті виконавчі провадження щодо прострочення штрафів від ТЦК. При цьому, якщо людина не приймає чи не розписується в оповіщеннях від ТЦК, то воно буде вважатися врученим, пояснила Черногоренко.

«Щодо оповіщень, так, дійсно, вони будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила свій підпис, по аналогії, як це відбувається із запрошенням до суду».

Наразі Міноборони працює над нормативною базою, яка дозволить працівнику ТЦК без відома людини запросити дані стосовно неї з різних державних реєстрів (тобто навіть, якщо дані не оновлені, їх можна за потреби знайти, наприклад, в реєстрі Податкової служби тощо). При цьому, за словами Черногоренко, наразі «Оберіг» вже має обмін з 8 реєстрами.

«Це реєстр актів цивільного стану, Єдиний демографічний реєстр. Майже всі дані, які є в реєстрах по людині ми можемо забрати з реєстрів», — сказала Черногоренко.

Джерело: Судово-юридична газета